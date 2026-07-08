第五屆集保盃射箭聯誼賽登場 集保長期扎根偏鄉體育培育射箭新秀

臺灣集中保管結算所主辦的第五屆集保盃射箭聯誼賽7月4日在高雄市立鳳西國中舉行，來自全台八所中小學近百位射箭選手齊聚競技。集保結算所持續透過長期投入基層射箭培育，以實際行動支持偏鄉體育發展，為臺灣射箭運動培育更多明日之星。

集保結算所董事長林丙輝表示，今年邀請來自桃園、台中、新竹、高雄、宜蘭及花蓮等地共8所中小學參賽，其中多數學校長期深耕偏鄉及基層射箭教育。集保希望透過固定舉辦賽事及持續投入培育資源，讓更多具有潛力的孩子擁有公平發展的機會，建立正向循環。

中華射箭代表隊近年國際賽事表現亮眼，不論世界盃或亞洲盃皆屢創佳績，顯示我國射箭已具世界競爭力，也是奧運重點奪牌項目。然而，基層射箭發展仍面臨城鄉資源落差。集保結算所多年來聚焦偏鄉及弱勢比例較高的中小學，每年投入體育公益經費，長期支持器材更新、營養補助、教練聘任及移地訓練等，協助孩子安心訓練，也減少偏鄉人才外流。

林丙輝表示，射箭不只是技術競賽，更考驗專注力、心理素質及穩定性。透過集保盃提供接近正式國際賽規格的競賽環境，希望讓基層選手累積實戰經驗，以賽代訓，提升競技實力。

第五屆集保盃射箭聯誼賽，在激烈的個人賽、團體賽與混雙賽中，各校選手展現精實訓練的成果，一日激戰成績揭曉：國中團體賽男子組由四箴國中奪冠；女子組由富禮國中封后；混雙賽則由四箴國中拿下冠軍。國小團體賽男子組由見晴國小獲得冠軍，女子組由香山國小摘下桂冠；混雙賽則由東澳國小拿下金盃。

集保結算所未來將持續秉持「在地關懷、體育扎根」理念，深化基層體育培育，攜手學校與教練打造更完善的訓練環境，讓更多孩子透過運動看見未來，也為臺灣培育更多具國際競爭力的優秀選手。