玉山銀、新光醫院拚韌性醫療

面對全球氣候風險持續升高，建立具韌性的醫療體系已成為國際關注的核心議題。玉山銀行與醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院（以下稱新光醫院）2026年7月簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），以「建構綠色醫院」為主軸，透過跨域合作打造兼顧優質照護與環境友善的醫療模式，未來亦將規劃整體金融服務之深度合作。

玉山銀行以金融創新驅動實體端減碳與資源有效利用，致力於企業永續與綠色金融布局，透過提供綠色授信、永續債、碳盤查及ESG顧問等全方位服務，協同各大醫療機構量身訂製永續發展策略與減碳藍圖，與醫界攜手共同推動金融業與醫療業永續共贏的美好願景。

新光醫院作為全台首家與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署永續倡議的醫療機構，在綠色醫療行動上不僅止於常規性節能減碳，更擴大範疇延伸至臨床高耗能科別，同時聚焦未來與玉山銀行合作的優化資源管理措施，以全面性的資源韌性管理，落實「守護民眾的健康、也守護地球的健康」的核心承諾。

此次合作雙方是實踐「以人為本、以永續為方向」的重要里程碑。玉山銀行承諾未來將持續透過專業金融永續工具與ESG顧問諮詢，陪伴醫療體系提升治理透明度並落實環境管理，為社會及未來世代創造更健康且永續醫療環境。