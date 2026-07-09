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台新新光金推運動培力計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金昨日由總經理林維俊（後排右四）、台新銀行總經理林淑真（後排右三）與私人銀行執行長林尚愷代表（後排左三），宣布啟動「運動培力計畫」。台新新光金／提供
台新新光金昨日由總經理林維俊（後排右四）、台新銀行總經理林淑真（後排右三）與私人銀行執行長林尚愷代表（後排左三），宣布啟動「運動培力計畫」。台新新光金／提供

台新新光金控（2887）昨（8）日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。今年，台新新光金擴大支持多項運動選手，除原有的高爾夫球、空手道及籃球外，新增對霹靂舞、跆拳道及電競三運動項目選手的支持，期盼打造更多元的運動人才培育版圖。台新新光金在啟動儀式也特別為所支持的運動選手打氣，期盼選手有機會代表台灣在今年的亞運中締造佳績。

台新新光金運動培力計畫啟動儀式由台新新光金總經理林維俊主持，包括台新銀行總經理林淑真及私人銀行執行長林尚愷、新光人壽總經理黃敏義等亦出席共襄盛舉；此外，由台新新光金暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、臺北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎、霹靂舞選手許馥雅與電競選手DCG戰隊劉祥等六位選手身穿正式賽服現身，展現台新新光金支持運動項目的多元與活力，林維俊並將台新新光金旗幟授予選手，象徵台新新光金將做為選手最強後盾，預祝選手們征戰國際賽事再創佳績。

林維俊表示，企業支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的人才培育機制。台新新光金將整合集團資源與經驗值，建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，台新新光金要成為優秀運動員最堅強的後盾。林維俊也宣布，台新新光金支持的運動選手若取得亞運資格將獲贈嘉勉金，於賽事中順利奪牌，更將受頒優渥獎金，以具體行動肯定選手。

為了鼓勵新世代培養規律運動習慣以強健體魄，台新新光金推出多元的「小小培力營」，活動規劃包括足球、籃球、空手道、電競等訓練營，除了安排專業教練授課外，受贊助的選手也將親自參與示範、指導，並分享自身訓練歷程與逐夢經驗。此外，選手們也將深入偏鄉校園推廣運動，將體育帶來的熱情、勇氣與快樂傳遞給更多孩子，將培力向下紮根。

林維俊強調，台新新光金將秉持「認真、創新、永續」的核心精神，持續擴大對體育、教育與公益等面向的參與，透過具影響力的持續支持行動，實踐企業回饋社會、推動永續的承諾。

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