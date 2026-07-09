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外資短期大匯出 穩匯有挑戰
新台幣匯率近期貶破32元關卡，引發市場對外資匯出潮及亞洲貨幣競貶壓力的關注。央行昨（8）日揭露，截至今年6月底，外資持有國內資產市值相對外匯存底比率已由去年底的191%升至316%，若外資短期集中調整部位，恐加劇股匯市場波動，增加匯市穩定挑戰。
中央銀行總裁楊金龍今日將赴立法院財政委員會，就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」提出專題報告。
央行表示，近年外資進出規模持續擴大，今年台股交易熱絡，且加權指數站上4萬點，帶動外資持股市值及股、匯市交易量同步攀升。央行指出，由於外資資金規模龐大，若短時間大量調整投資部位，可能造成資金快速流動，進一步放大台股及新台幣匯率波動。
就股市交易量而言，整體外資日平均交易金額由本年1 月約190億美元，攀升至7 月（7/1至7/7）約301億美元，成長58%；占台股整體成交值由1月32.6%，成長至5月36.8%，對台股影響舉足輕重。
不過，央行強調，新台幣今年以來表現相較主要貨幣仍屬穩健。今年美元走強，主要受到美國經濟表現優於預期，以及市場預期聯準會貨幣政策立場偏向鷹派影響，美元指數今年以來上升2.7%。在美元升值環境下，韓元、日圓及歐元等主要貨幣均對美元走貶，截昨日為止，新台幣對美元匯率貶值幅度約1.85%，低於多數主要貨幣。
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