金管會檢討董事兼職兩方向 重訊揭露一個月內提報告

董事兼職爭議案延燒，多位立委昨（8）日於立法院財委會質詢時，關切金融檢查結果。金管會主委提出兩大檢討方向，包括一、將檢討利害關係人兼職規定是否需建立多重通報機制；二、重訊揭露制度則將會在一個月內提檢討報告。

彭金隆昨日赴立法院財委會審查預算，多位立委關切金管會對董事兼職個案的金檢結果，彭金隆回應指出，金檢後會對外說明，若違反規定就會有處罰。

立委郭國文指出，國泰投信今年1月已認列4.54億元損失，直到6月累計認列金額增至4.94億元後才發布重大訊息，質疑現行資訊揭露制度是否存在漏洞。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，依現行規定，損失達公司淨值10%以上時才須發布重大訊息，第二次認列後已達揭露門檻，證交所也已函請國泰金控依法公告。

對於重訊制度是否有精進空間。彭金隆表示，任何引發市場關注的個案都應作為制度檢討契機，現行重大訊息已細分為逾50款，就是因應不同事件持續修正，金管會將在一個月內完成檢討，研議如何讓上市櫃公司更充分揭露重要資訊。

針對責任究責機制，郭國文問企業是否能確切設置責任地圖、自我問責。彭金隆回應，金管會裁罰書都會要求業者檢討究責，「如果業者輕輕放下，我們絕對不會就此罷休。」金管會將依個案情形，透過法令、自律規範及行政指引等不同層次監理工具，持續強化公司治理。

金檢進度方面，立委林岱樺、李坤城關切能否於兩周內完成調查並公布結果。彭金隆未明確回應公布結果時間點，他說，金檢並非接獲通報後立即啟動，而須先完成查核、補件及事實釐清，再決定是否進一步檢查。金檢報告依法不對外公布，但完成裁處後，將對外說明違規事實及處分內容，「違反規定就會有處罰」。