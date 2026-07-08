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00981A近一年定期定額報酬率97.81%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動統一台股增長ETF（00981A）定期定額報酬率。資料來源：晨星，報酬率統計至2026／6／30
主動統一台股增長ETF（00981A）定期定額報酬率。資料來源：晨星，報酬率統計至2026／6／30

台股多頭助攻下，部分主動式ETF推出後，透過投研團隊選股操作，繳出不俗績效，基金規模及受益人數也飛速成長。近期台股短線進入高檔震盪，波動幅度加劇也讓投資人心難安。統一投信建議，台股投資人可以善用定期定額策略，分批布局主動統一台股增長ETF（00981A）及主動統一升級50主動式ETF（00403A），掌握台股長線多頭紅利。

根據晨星統計至今(2026)年6月30日，主動統一台股增長ETF（00981A）近一年定期定額報酬率達到97.81%，於成立滿周年的同類型ETF中排名第一，且較同類型ETF報酬率平均值高近16個百分點。00981A成立僅一年多．優異的報酬表現，推動淨值從每股10元，大幅成長至7月3日的32.46元，加上資金大幅流入，使規模膨脹至2957.89億元。

配息機制方面，主動統一台股增長ETF（00981A）與主動統一升級50主動式ETF（00403A）皆為季配息。這兩檔ETF雖同為台股主動式ETF，投資策略卻各具特色。00981A以市值前300大企業作為主要選股池，聚焦獲利具高成長動能且股價具投資潛力的類股。00403A主要選股範圍則是市值前200大企業，投資策略採市值前50大企業為核心，透過汰弱增強，挑選成長性最佳的50檔優質股。

統一投信投研團隊表示，聯準會6月利率決策會議釋出較鷹派訊息，市場擔憂下半年將升息，使美股出現震盪，台股也跟著出現較大波動。但油價從高點大幅回落，美國通膨增速有望放緩，紓解市場對聯準會升息的擔憂。而台股基本面仍穩健，企業展望正向，獲利持續成長，主計總處及央行也調升今年經濟成長預估，股市多頭趨勢不變。

統一投信投研團隊表示，AI需求仍強勁，雖然部分零組件族群可能受到新品遞延影響，壓抑短線股價表現。但整體來說，台股主軸仍是AI，只是資金動能將轉向受惠AI成長，並具備明確漲價循環題材的類股。例如被動元件、記憶體、載板、CCL（銅箔基板）及矽晶圓等，後市表現可期。與台股半導體龍頭高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，有望吸引資金卡位，具備投資潛力。

統一投信建議投資人可透過定期定額，用機制建立投資紀律，執行長線理財規畫。定期定額還可以透過微笑曲線攤平成本，分散投資風險。

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