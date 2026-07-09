聽新聞
0:00 / 0:00

台幣強升1.11角 終止連五貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台幣匯價昨（8）日終止連五個交易日走貶，在美元買盤減弱及出口商積極拋匯帶動下，終場收在32.032元，勁揚1.11角，成交量21.01億美元。

匯銀指出，雖然外資昨日持續賣超台股379億元，但外匯市場上午並未出現明顯美元買盤，外資買匯力道較前幾個交易日明顯減弱，使新台幣盤中一度升抵31.963元、勁揚1.8角，午後隨部分美元需求回籠，升幅略為收斂。

市場人士分析，昨日匯市主要由三股力量交互影響，包括出口商持續拋匯、央行適度調節市場供需，以及市場提前因應台積電現金股利發放後可能出現的大額資金匯出需求。在美元買盤有限的情況下，出口商拋匯形成主導力量，推動新台幣快速升值。

交易員表示，昨日早盤美元流動性相當有限，外資美元買盤縮手，美元買盤承接不足，而出口商則把握新台幣回貶後的價位積極結匯，當匯價升破32元整數關卡後，市場追價賣匯力道增強，形成美元賣壓集中釋出的現象，新台幣因此快速走升。

市場也將焦點放在台積電今日發放現金股利。由於此次股利規模逾1,500億元，市場預期部分外資股東後續可能將股利資金兌換成美元匯出，將增加美元需求，成為近期匯市重要觀察指標。

匯銀人士表示，部分市場參與者認為，昨日新台幣走強，也可能與市場提前布局今日的大額換匯需求有關。

股利 台積電 台幣

延伸閱讀

新台幣終止連5貶 勁揚1.11角收32.032元

台幣貶1.18角 匯價探一年來新低 今日測試32.2元關卡

彭博點出央行最新指示 大額美元賣單傳須當日交易

匯銀：不讓外資「吃豆腐」股利、價差、匯差怎可放任全拿

相關新聞

「青安3.0」八月上路 增排富條款、婚育可加貸

青年安心成家購屋優惠貸款（青安三點○）將於八月上路，消息人士指出，新方案將給予「婚」與「生育」家庭不同的貸款額度，並新增排富條款，包括採「三級制」設定購屋總價、訂定申貸人的年所得兩百萬元的上限；此外，利率補貼採逐年退場，但訂有回溯條款。

新聞眼／青安貸款政策目標太多 「四不像」更難退場

青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

學者評青安3.0 「窮人補貼有錢人 根本是炒房」

青安政策將延續，並納入排富、並結合婚育獎勵及地區限制。景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，青安三點○「根本就是炒房政策」，政府應說清楚到底是否仍在鼓勵民眾買房；若一方面說要抑制房價，另一方面又延續房貸補貼，政策邏輯難以自圓其說。

青安3.0將拍板…央行緊盯房市 嚴控銀行放款

青安三點○即將拍板，恐影響中央銀行房市管制措施效果。據悉，央行內部已加強檢視銀行內部不動產貸款控管情況，留意相關政策造成的影響。

國產機器狗來了

經濟部推動國產四足機器人研發平台，昨天發表成果。工研院攜手所羅門、仁寶、英業達、創博、東元等國內業者，共同完成兩款國產四足機器人原型機，並已通過地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多項應用驗證，並在發表會展現機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。

接軌國際 零股交易年底提早至9時

為接軌國際市場，證交所將推動台股三大交易方式改革，其中在零股交易方面，盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為九時，與整股（以千股為一張的交易單位）一致；零股買賣撮合時間也將從每五秒縮短至每一秒一次。此外，千金股不論是整股或零股，最小升降單位將改為每檔「一元一跳」，以降低投資門檻並減少買賣價差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。