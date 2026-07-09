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台幣強升1.11角 終止連五貶
新台幣匯價昨（8）日終止連五個交易日走貶，在美元買盤減弱及出口商積極拋匯帶動下，終場收在32.032元，勁揚1.11角，成交量21.01億美元。
匯銀指出，雖然外資昨日持續賣超台股379億元，但外匯市場上午並未出現明顯美元買盤，外資買匯力道較前幾個交易日明顯減弱，使新台幣盤中一度升抵31.963元、勁揚1.8角，午後隨部分美元需求回籠，升幅略為收斂。
市場人士分析，昨日匯市主要由三股力量交互影響，包括出口商持續拋匯、央行適度調節市場供需，以及市場提前因應台積電現金股利發放後可能出現的大額資金匯出需求。在美元買盤有限的情況下，出口商拋匯形成主導力量，推動新台幣快速升值。
交易員表示，昨日早盤美元流動性相當有限，外資美元買盤縮手，美元買盤承接不足，而出口商則把握新台幣回貶後的價位積極結匯，當匯價升破32元整數關卡後，市場追價賣匯力道增強，形成美元賣壓集中釋出的現象，新台幣因此快速走升。
市場也將焦點放在台積電今日發放現金股利。由於此次股利規模逾1,500億元，市場預期部分外資股東後續可能將股利資金兌換成美元匯出，將增加美元需求，成為近期匯市重要觀察指標。
匯銀人士表示，部分市場參與者認為，昨日新台幣走強，也可能與市場提前布局今日的大額換匯需求有關。
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