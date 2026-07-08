群益金鼎證券進駐高雄啤酒音樂節 實踐普惠金融與在地共榮

群益金鼎證券（6005）長期積極投入在地參與，持續落實企業社會責任，今(2026)年特別進駐2026高雄啤酒音樂節，將「大型理財學堂」移師至夢時代廣場，不僅成功與南台灣民眾零距離互動，更以「理財享樂全都賺」的創新模式，透過現場ETF知識問答與線上開戶互動體驗，成功將嚴肅的理財觀念轉化為輕鬆的闖關任務，開戶即贈啤酒的特色活動更引發熱烈迴響。此次活動不僅成功縮短了金融服務與年輕族群的距離，更讓金融教育以更輕鬆、貼近生活的方式走入大眾視野，持續實踐普惠金融精神，擴大理財教育的影響力。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證秉持深耕台灣、貼近地方的長期承諾，透過參與各地大型活動，實際走入在地深化群益品牌力。高雄啤酒音樂節已成為南台灣年度指標性盛事，群益透過贊助參與，不僅展現年輕、活力且貼近生活的品牌形象，也希望保留台灣在地鄉土親民的人情味，實踐本次活動口號「有緣作伙，來群益金鼎證券拎幾杯！」的在地化服務精神。

2026高雄啤酒音樂節7月3日至5日在高雄夢時代前廣場盛大舉行，今年集結超過20組台韓人氣歌手與團體接力演出，吸引全台樂迷齊聚高雄。活動首日大會更舉辦開酒儀式，邀請各贊助單位代表共同舉杯慶賀，群益金鼎證券總經理李文柱及經紀部主管張學菏執行副總裁代表出席，與高雄市政府共同見證南台灣夏日音樂盛宴開幕，實踐「投資享樂全都賺」的品牌理念。

台股投資熱度持續升溫，定期定額與存股逐漸成為全民理財趨勢。群益證特別將大型理財學堂搬進高雄夢時代廣場，設立專屬攤位舉辦ETF股市知識問答及趣味闖關活動，讓民眾在欣賞音樂演出之餘，也能輕鬆學習投資理財觀念。於群益活動攤位參與基本盤任務並成功答題闖關，即可獲得群益特別準備的涼感濕紙巾；現場體驗群益開戶通完成線上開立證券戶，群益更免費招待冰啤酒一瓶，與民眾一起在盛夏中共享音樂與歡樂。

群益金鼎證券表示，結合大型音樂活動的人潮與商機經營模式，不僅提供群益與年輕民眾互動交流的平台，也進一步串聯群益分公司與周邊商圈，讓更多民眾能實際接收到最新理財新知與服務。未來群益也將持續結合文化參與、金融教育及在地關懷，以更多元的方式推廣正確理財觀念，陪伴民眾在享受生活的同時，也能穩健累積財富。