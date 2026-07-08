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凱基證券揭年輕人四大投資話題 串聯 LINE Bank 布局2026下半年

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026上半年年輕投資人四大熱門焦點話題。(凱基證券/提供)
2026上半年年輕投資人四大熱門焦點話題。(凱基證券/提供)

世足賽進入關鍵賽程，各隊積極排出最佳先發陣容；投資市場邁入2026下半場，投資人同樣也需要重新檢視手中的投資布局名單。凱基證券分析上半年35歲以下客戶的交易行為與數位操作數據，發現AI概念股、主動式ETF、零股定期定額及七月除權息，成為年輕投資人最關注的四大焦點話題。整體趨勢顯示，年輕世代正從追逐單一熱門題材，逐步轉向兼顧成長性、風險分散與長期累積的投資策略，而選定數位原生服務如LINE Bank（連線商業銀行）綁定作為「交割帳戶」，能輕鬆調度資金及實現「自動扣款」，更是簡化投資流程，掌握市場「進球時機」的最佳助攻。

凱基證券指出，內部統計數據顯示，上半年35歲以下新開戶年輕人使用零股或定期定額投資的比例逾九成；股票公開申購的熱度亦升溫，35歲以下參與人數年增近兩成，顯示小額化、數位化已成為年輕族群的投資日常。

觀察上半年四大投資話題，各有不同的角色：AI是帶動產業成長的進攻主力，投資焦點延伸至半導體、AI伺服器、先進封裝、散熱、電力設備與機器人等族群；主動式ETF則提供因應市場輪動靈活配置；零股定期定額協助投資人可從100元起步、分批布局投入存股；7月除權息則回應現金流需求，但仍應以「股價加計股息」的總報酬進行衡量，至於股票抽籤，是小資族有望以小搏大的「板凳奇兵」，仍須留意申購價格、中籤資金配置及掛牌後的價格波動風險，並須留意假冒新股抽籤的詐騙訊息。

凱基證券表示，年輕投資人選擇券商時，除了優惠之外，也重視投資資訊是否可信、交易平台是否穩定順暢。凱基證券結合數位下單服務與凱基投顧的專業研究資源，讓客戶免費掌握市場、產業與個股分析，逐步建立屬於自己的投資方法。

在生態圈金融服務方面，LINE Bank用戶若選擇於凱基證券交易台股，可依流程將LINE Bank帳戶設定為交割帳戶，利用「自動扣款」機制，進一步簡化投資流程，輕鬆掌握市場「進攻時機」。迎接下半年股市行情，雙方推出專屬三重回饋：首先、完成交割帳戶綁定享LINE POINTS 100點；其次、即日起至7月31日新開凱基證券帳戶，並於8月14日前首筆交易滿1,000元，再享300元7-ELEVEN電子即享券；第三、新戶自綁定成功日起首6個月參與股票抽籤，每月可享一次股票申購手續費抵用金回饋。

投資沒有每個人一體適用的「固定陣容」，關鍵在於依據個人目標、資金規模與風險承受度進行「最佳先發配置」。凱基證券持續以專業研究、穩定平台與多元工具，陪伴年輕投資人實踐財富目標，從小額投入出發，逐步累積經驗、資產與未來。

除權息 凱基 世足賽

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