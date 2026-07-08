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兆豐證券暨兆豐期貨舉辦第三屆反詐座談會 擴大企業阻詐能量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券暨兆豐期貨攜手刑事局舉辦第三屆反詐座談會，持續深化警政聯防、擴大阻詐成效。兆豐證券暨兆豐期貨／提供
兆豐證券暨兆豐期貨攜手刑事局舉辦第三屆反詐座談會，持續深化警政聯防、擴大阻詐成效。兆豐證券暨兆豐期貨／提供

兆豐證券與子公司兆豐期貨近日第三度攜手刑事警察局舉辦員工反詐座談會，持續強化第一線服務人員識詐阻詐能力。隨著詐騙手法不斷翻新，兆豐證券同步強化教育訓練與科技防詐，近期更成功攔阻高達千萬元詐騙案件，展現阻詐行動的具體成效。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君強調，守護投資人資產是企業核心的社會責任，也是客戶服務的最高原則。公司長期推動「全員阻詐」文化，並建立阻詐實務的三道防線機制，其中第一線同仁更是攔阻詐騙的關鍵角色。近年透過與刑事局密切交流最新詐騙趨勢案例，持續提升第一線識詐敏感度與應變力，令阻詐網絡更加緊密。

這次座談邀請刑事警察局警務正張佳勳主講，以「識詐、阻詐實務與相關案例」為題，從49種詐欺手法中聚焦最常見類型–「網購詐騙」及「假投資詐騙」，從關鍵態樣到手法流程等，深入解析。並以假冒證券商案例，拆解詐團如何誘騙投資人。張佳勳特別針對「假投資群組」、「假檢警」、「信貸搭配信用卡溢繳」等關鍵態樣，提出第一線辨識重點，強化實務應對能力。

在科技防詐作為方面，兆豐證券已建置偽冒網站及APP監測機制，進行全天候的偵測與即時下架；同時推出「68777」專屬簡訊短碼，協助投資人快速辨識官方訊息的真偽。此外，因應近年「海外仙股」詐騙頻生，亦導入高風險客戶的篩選暨主動關懷制度，透過交易分析、即時提醒，降低潛在財損風險。

兆豐證券指出，為強化第一線的客戶服務品質與阻詐能力，透過持續強化教育訓練、獎勵措施，及制度設計，已累積多起成功阻詐案例。近期即有營業員主動察覺高齡客戶遭假投資群組誘導，即時介入勸阻，成功避免客戶面交現金與擴大投資，阻詐金額高達千萬元，展現兆豐證券第一線把關的關鍵價值。

面對詐騙手法結合AI與社群平台的快速發展，兆豐證券將持續深化科技力、教育訓練，及跨機構合作等面向，打造更精準、高效的防詐體系。並再次呼籲投資人保持警覺性，對於標榜高報酬、低風險，或來源不明的投資訊息，務必謹慎以對，建議透過金融機構或165反詐騙專線查證，守護自身資產、抵禦詐騙危機。

兆豐 刑事局

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