個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

全民瘋台股，中央銀行總裁楊金龍緊盯股市相關信用擴張、市場槓桿攀升，強調未來將持續關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流向股市情形，並提醒銀行審慎辦理授信業務，加強風險控管。

依據央行近11個月銀行放款統計，個人理財周轉金大增1.74兆元，遠高於同時間不動產放款增加1.3兆元，顯示投資人借貸投入股市。

楊金龍今（9）日將赴立法院財政委員會，就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」提出專題報告。央行最新統計顯示，近一年銀行放款結構已出現明顯變化，雖然不動產貸款持續增加，但與股市活動相關的信用擴張速度更快，尤其個人理財周轉金貸款大幅成長。

央行指出，截至今年5月底，全體銀行總放款較去年6月底增加6.26兆元，其中不動產貸款增加1.3兆元，其他放款則增加4.96兆元，增額明顯高於不動產授信。其中，個人理財周轉金貸款近11個月大增1.74兆元，對證券、期貨及金融輔助業放款也增加0.13兆元，顯示銀行新增放款有相當比重流向與股市相關的資金需求。

央行統計，受惠全球AI熱潮及科技股強勢表現，今年台股持續創高，截至7月7日，加權指數較去年底大漲57%，上市櫃股票日均成交值更突破1.4兆元。股市熱絡帶動投資人積極向銀行及證券商融資，以擴大投資規模及提高資金運用效率，也使銀行個人理財周轉金貸款、證券商融資餘額及銀行對證券金融業授信同步攀升。

統計顯示，銀行個人理財周轉金貸款占總放款比重持續提高，由2022年1月底的7.07%，升至2025年1月底的9.15%，今年5月底更攀升至11.29%，反映銀行資金投入理財及投資用途比重持續增加。