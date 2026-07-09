個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
全民瘋台股，中央銀行總裁楊金龍緊盯股市相關信用擴張、市場槓桿攀升，強調未來將持續關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流向股市情形，並提醒銀行審慎辦理授信業務，加強風險控管。 聯合報系資料照
全民瘋台股，中央銀行總裁楊金龍緊盯股市相關信用擴張、市場槓桿攀升，強調未來將持續關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流向股市情形，並提醒銀行審慎辦理授信業務，加強風險控管。 聯合報系資料照

全民瘋台股，中央銀行總裁楊金龍緊盯股市相關信用擴張、市場槓桿攀升，強調未來將持續關注股市融資槓桿變化，以及銀行資金流向股市情形，並提醒銀行審慎辦理授信業務，加強風險控管。

依據央行近11個月銀行放款統計，個人理財周轉金大增1.74兆元，遠高於同時間不動產放款增加1.3兆元，顯示投資人借貸投入股市。

楊金龍今（9）日將赴立法院財政委員會，就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」提出專題報告。央行最新統計顯示，近一年銀行放款結構已出現明顯變化，雖然不動產貸款持續增加，但與股市活動相關的信用擴張速度更快，尤其個人理財周轉金貸款大幅成長。

央行指出，截至今年5月底，全體銀行總放款較去年6月底增加6.26兆元，其中不動產貸款增加1.3兆元，其他放款則增加4.96兆元，增額明顯高於不動產授信。其中，個人理財周轉金貸款近11個月大增1.74兆元，對證券、期貨及金融輔助業放款也增加0.13兆元，顯示銀行新增放款有相當比重流向與股市相關的資金需求。

央行統計，受惠全球AI熱潮及科技股強勢表現，今年台股持續創高，截至7月7日，加權指數較去年底大漲57%，上市櫃股票日均成交值更突破1.4兆元。股市熱絡帶動投資人積極向銀行及證券商融資，以擴大投資規模及提高資金運用效率，也使銀行個人理財周轉金貸款、證券商融資餘額及銀行對證券金融業授信同步攀升。

統計顯示，銀行個人理財周轉金貸款占總放款比重持續提高，由2022年1月底的7.07%，升至2025年1月底的9.15%，今年5月底更攀升至11.29%，反映銀行資金投入理財及投資用途比重持續增加。

延伸閱讀

央行 楊金龍 中央銀行

延伸閱讀

台股熱絡掀借貸潮 央行：密切關注股市融資槓桿

台股熱排擠銀行產業放款？金管會：嚴密掌控資金變化

國票金法說會／股市熱絡挹注上半年獲利達27.8億元、年增逾323％

輝達扮AI央行 解融資痛點

相關新聞

「青安3.0」八月上路 增排富條款、婚育可加貸

青年安心成家購屋優惠貸款（青安三點○）將於八月上路，消息人士指出，新方案將給予「婚」與「生育」家庭不同的貸款額度，並新增排富條款，包括採「三級制」設定購屋總價、訂定申貸人的年所得兩百萬元的上限；此外，利率補貼採逐年退場，但訂有回溯條款。

新聞眼／青安貸款政策目標太多 「四不像」更難退場

青安三點○即將拍板，從目前規畫方向來看，這項政策已愈來愈像一個「四不像」。它想照顧首購，也想鼓勵婚育；希望加入排富機制，又不想對房市衝擊太大。每一個目標都有其政策理由，但當太多政策目標被放進同一套房貸工具，也讓青安貸款面臨一個尷尬現實：政策愈修愈複雜，也愈來愈難退場。

學者評青安3.0 「窮人補貼有錢人 根本是炒房」

青安政策將延續，並納入排富、並結合婚育獎勵及地區限制。景文科技大學財務金融系副教授章定煊直言，青安三點○「根本就是炒房政策」，政府應說清楚到底是否仍在鼓勵民眾買房；若一方面說要抑制房價，另一方面又延續房貸補貼，政策邏輯難以自圓其說。

青安3.0將拍板…央行緊盯房市 嚴控銀行放款

青安三點○即將拍板，恐影響中央銀行房市管制措施效果。據悉，央行內部已加強檢視銀行內部不動產貸款控管情況，留意相關政策造成的影響。

國產機器狗來了

經濟部推動國產四足機器人研發平台，昨天發表成果。工研院攜手所羅門、仁寶、英業達、創博、東元等國內業者，共同完成兩款國產四足機器人原型機，並已通過地下涵洞巡檢、自主導航巡檢、群體協作及消防救災等多項應用驗證，並在發表會展現機器人上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力。

接軌國際 零股交易年底提早至9時

為接軌國際市場，證交所將推動台股三大交易方式改革，其中在零股交易方面，盤中零股交易的預約單發送與開盤時間將改為九時，與整股（以千股為一張的交易單位）一致；零股買賣撮合時間也將從每五秒縮短至每一秒一次。此外，千金股不論是整股或零股，最小升降單位將改為每檔「一元一跳」，以降低投資門檻並減少買賣價差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。