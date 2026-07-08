博楓研究：亞洲高資產女性對另類投資興趣持續升溫

博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute） 最新研究顯示，亞洲高資產女性對另類投資展現濃厚興趣，而財務顧問在協助她們了解及掌握相關投資機會方面，扮演關鍵角色。

該研究由數據研究機構CoreData受博楓私人財富業務委託執行，針對香港、新加坡及台灣家庭可投資資產達250萬美元以上的高資產投資人進行調查，了解其投資態度與資產配置行為。

研究顯示，女性投資人普遍認為另類投資有助提升長期投資表現，也是打造成功投資組合的重要一環。雖然目前已有逾八成（83%）的受訪女性配置另類投資，但近九成（89%）受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的作用，將考慮提高相關配置，凸顯透過財務顧問加強投資人教育與互動仍具相當大的發展空間。

研究顯示，香港、新加坡及台灣高資產女性投資人具備以下特徵：

94%認為分散投資對管理投資組合風險至關重要。

91%主要專注於長期投資。

87%信任顧問能就另類投資做出正確決策，但仍希望了解自身投資內容。

89%期待顧問能掌握最新的另類投資機會。

已配置另類投資的女性投資人，不僅滿意目前投資表現，也展現持續配置意願：

84%滿意其另類投資表現。

84%願意投資目前尚未持有的其他另類投資類別。

有意增加另類投資配置的受訪者表示：

89%希望顧問能與她們進一步討論另類投資；其中55%表示，為了獲得更優質的另類投資機會，她們已更換或考慮更換財務顧問。

74%表示，若顧問著重說明另類投資對整體投資組合的效益，而非聚焦於產品本身，她們將更有意願投入另類投資。

博楓推出「女性與財富」（Women & Wealth）倡議，旨在協助財務顧問掌握全球大規模財富轉移趨勢，以及女性投資人影響力持續提升所帶來的投資人結構變化。該全球性計畫提供市場洞察、教育資源及實務工具，協助顧問更有效地與女性客戶互動，並回應她們在財務規畫、投資組合建構及長期財富管理方面不斷變化的需求。

同時，「女性與財富」倡議亦於香港、新加坡、美國及瑞士舉辦系列活動，匯集博楓投資專家及業界人士，促進圍繞私募市場發展、投資人行為及客戶趨勢的深入交流。

博楓私人財富國際業務負責人 Jeremy Hall 表示：「隨著女性在財富創造與管理上的影響力持續提升，我們觀察到越來越多投資人開始將另類投資納入長期資產配置策略。透過『女性與財富』倡議，我們希望協助顧問更有效地與女性投資人互動，並提供更多相關教育資源，幫助她們深入了解私募市場的投資機會。我們也透過各地舉辦的 『女性與財富』活動分享相關研究成果，並獲得當地女性投資人的熱烈迴響。」

為進一步支持顧問及其客戶，另類投資學院（The Alts Institute） 將於下月發布最新全球研究報告，聚焦投資組合建構與實務執行，提供顧問如何在客戶投資組合中配置另類投資的最新觀察。