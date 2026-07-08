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華南永昌證深化金融平權 獲數位發展部無障礙AA級認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券官方網站「金融友善服務專區」榮獲數位發展部「網頁無障礙2.1 AA級標章」認證，為高齡者、身心障礙及數位弱勢族群消弭數位落差。華南永昌證券／提供
華南永昌證券官方網站「金融友善服務專區」榮獲數位發展部「網頁無障礙2.1 AA級標章」認證，為高齡者、身心障礙及數位弱勢族群消弭數位落差。華南永昌證券／提供

華南永昌證券長期深耕普惠金融與金融友善服務，致力打造兼具公平性、便利性的投資環境，讓不同年齡層、高齡者、身心障礙者及數位弱勢族群皆能平等享有金融服務。近日，官方網站「金融友善服務專區」榮獲數位發展部「網頁無障礙2.1 AA級標章」認證，展現公司在消弭數位落差、落實公平待客及推動金融平權上的具體成果。

華南永昌證券透過數位與制度整合，具體展現普惠金融對客戶行為與市場結構之影響。在積極推動小額投資機制下，114年定期定額扣款戶數較前一年度顯著提升逾28%，115年持續成長並達成目標103.78%，協助小資族群以紀律化方式參與資本市場，落實普惠金融精神。在跨市場投資方面，美股定期定額人數則年成長達87.15%，顯示有效降低國際投資門檻，協助投資人進行全球資產配置，提升投資多元性與抗風險能力。

進而在客群結構上，40歲以下投資人占比已達45.66%，顯示深獲年輕與小資族群青睞；同時，60歲以上高齡族群占比亦達10.31%，投資參與度明顯提升。

另一方面，為根本提升客群與新手投資人的金融素養，華南永昌證券建置了「股市小學堂」網站平台，提供淺顯易懂之金融知識內容，至今累計觀開已突破10萬次，不僅協助降低學習門檻、縮短數位落差，更引導投資人建立正確且穩健之投資觀念。

在數位介面升級的同時，華南永昌證券亦極度重視實體通路的溫暖陪伴。目前全台40處營業據點已100%導入友善服務設施，全面設置專人引導、老花眼鏡及完善的無障礙設施；更進一步推出「到府服務機制」，由專人協助行動不便客戶完成線上開戶，並設立「65 樂齡服務管道」與專屬客服專線，提供具溫度的即時諮詢服務。

各項金融友善措施得以持續推展，有賴於完善的治理機制與制度支持。華南永昌證券設置「公平待客委員會」，定期檢視普惠金融推動成果並提報董事會；同時導入ISO 10002客訴管理國際標準認證建立標準化機制，建立標準化客戶服務機制，使客戶滿意度長期維持在90％以上，展現公平待客與永續經營成果。

面對數位金融快速發展與高齡化社會趨勢，華南永昌證券表示，此次取得「網頁無障礙2.1 AA級標章」認證，不僅是對公司金融友善服務的肯定，更是推動智慧普惠金融的重要里程碑。未來將持續以客戶需求為核心，深化數位科技應用、強化金融教育推廣，並結合實體關懷服務，讓每一位投資人都能平等、便利且安心地享有金融服務，共同打造更具包容性與永續性的智慧金融生態圈。

數位發展部

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