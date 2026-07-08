中國信託證券攜客戶觀賞《神木之島》 傳遞永續價值

中國信託證券持續深耕永續發展與企業社會責任，日前於台北大巨蛋秀泰影城舉辦《神木之島》電影包場活動，邀請客戶共同欣賞這部描繪台灣山林與自然守護者故事的紀錄片，透過在地影像傳遞環境永續與土地關懷價值。

中國信託證券表示，繼支持《造山者》、《冠軍之路》及《陽光女子合唱團》等台灣原創作品後，此次再度以實際行動支持本土影像創作，展現對文化內容產業的長期投入，同時透過與客戶共享具社會意義的作品，深化企業永續影響力。

歷時五年拍攝完成的《神木之島》，深入台灣高山森林，記錄山林守護者與自然共存的故事。影片所傳遞對土地的熱愛、對自然的敬重，以及對理想的堅持，也與中國信託證券推動永續金融與企業責任的理念相互呼應。

除支持台灣原創影像，中國信託證券亦將社會參與融入活動規劃。這次活動餐盒採購自勵馨基金會旗下「甜心工坊」，透過實際採購支持受暴婦女培養專業技能、重返職場並邁向經濟自主，讓參與活動的客戶在觀影之餘，也共同投入社會公益行動。

中國信託證券副董事長傅祖聲於活動開場致詞時提到，企業的專業及價值不僅止於創造績效，更在於落實對社會與環境的責任。中國信託證券強調，未來將持續結合核心業務與永續理念，推動綠色金融、強化公司治理及深化社會參與，發揮企業正向影響力。