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凱基證券率先導入集保財力資料線上傳遞 打造數位投資服務新體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券率先導入集保結算所「線上傳遞財力資料服務」，成為首批上線的證券業者之一。凱基證券／提供
凱基證券率先導入集保結算所「線上傳遞財力資料服務」，成為首批上線的證券業者之一。凱基證券／提供

隨著台股表現亮眼，投資人參與市場熱度持續升溫。為回應日益成長的投資需求，凱基證券積極強化數位服務體驗，率先導入由集保結算所推動的「線上傳遞財力資料服務」，成為首批上線的證券業者之一，持續引領業界數位轉型升級。

過往投資人於申請開立信用帳戶或調整交易額度時，多仰賴郵寄紙本或手動上傳資料，向往來證券商提供帳戶庫存與交易明細等作為財力證明，流程繁瑣耗時。凱基證券此次導入全新機制後，客戶可直接於平台線上提出申請，即可將於其他證券商的財力資料安全、即時地傳遞至凱基證券作為審核依據，大幅簡化申辦流程並提升作業效率。

凱基證券表示，客戶透過此項服務可快速完成跨券商財力證明，大幅縮短申請時間，並降低文件缺漏或格式不符所造成的退件風險，有效優化整體申辦體驗。此舉亦展現凱基證券在數位金融服務領域的創新實力與市場領先地位。

「線上傳遞財力資料服務」為集保結算所配合金管會「金融科技發展路徑圖2.0」的重要成果，凱基證券積極響應政策，參與本案並擔任前導證券商，成為首批提供此項創新服務的業者之一，同時長期深耕金融科技，已建構完善的數位平台與嚴謹的資安防護機制，確保客戶資料於傳輸與使用過程中兼具安全性與隱私保障。

此外，凱基證券亦持續優化行動APP與線上服務流程，結合一站式投資服務與即時資訊整合，讓客戶從開戶、交易與資產管理，皆能享有流暢便利的使用體驗，全面提升投資效率與便利性，穩健累積資產，亦為台灣證券市場邁向智慧化發展樹立新標竿。

凱基

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