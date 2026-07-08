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群益證攜手集保推動 開放證券2.0打造跨券商一鍵授權財力證明更便利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著開放金融與資料共享趨勢持續推進，群益金鼎證券（6005）7月8日宣布，配合臺灣集中保管結算所推動的「開放證券2.0線上傳遞財力資料服務」，作為首波參與券商之一，正式推出「跨券商資產證明服務」。投資人透過線上授權機制，即可安全傳遞其於其他券商持有的證券資產資料作為財力證明使用，免除傳統紙本與人工申請流程，大幅提升申辦效率與使用便利性。

過往投資人若需以他券商資產進行財力證明，須向各券商分別申請文件並再提供予受理機構，流程繁瑣且耗時。這次透過集保結算所建置的資料交換平台，投資人只需完成一次線上授權，即可完成跨券商資料傳遞，實現「一次授權、跨券商使用」的創新服務模式。

該服務可應用於證券業務申辦與授信額度調整等財力審核場景，特別適用於持有多家券商帳戶的投資人，不僅可有效提升資料取得效率，也能縮短整體審核時間。透過標準化資料交換機制，亦同步降低人工處理與文件往返負擔，提升整體服務品質。

在資訊安全方面，該服務採投資人主動授權機制，並透過集保結算所的安全架構進行資料傳遞，過程符合資訊安全與個資保護相關規範，在兼顧便利性與安全性下，提供穩定且可信賴的數位金融服務。

群益金鼎證券這次服務上線，不僅提升投資人辦理業務的便利性，更展現跨機構資料串接於實務應用上的具體成果。未來將持續深化開放證券相關應用場景，拓展更多跨機構合作服務，打造更完整的數位投資生態系，提供投資人更即時、便利且安全的創新金融體驗。

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