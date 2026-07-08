6家銀行認購踴躍 冠德建設159.5億元「行二行三公辦都更」聯貸案簽約

冠德建設股份有限公司（2520）（下稱「冠德建設」）委由臺灣銀行、第一商業銀行及彰化商業銀行統籌主辦159.5億元「行二行三公辦都更」聯貸案，已於7月8日完成聯貸簽約，簽約儀式假臺灣銀行總行舉行，由臺灣銀行董事長凌忠嫄、第一商業銀行董事長邱月琴、彰化商業銀行董事長胡光華與冠德建設董事長馬志綱共同主持，國家住宅及都市更新中心董事長花敬群及臺北市政府財政局副局長張雅惠亦到場見證。

該聯貸案資金用途係支應「行二行三公辦都更」開發案所需資金，在6家金融同業踴躍支持下，承諾金額達199.85億元，超額認購逾125%，最後以計劃籌募金額159.5億元結案，充分顯示臺灣銀行整合金融同業踐履企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動都市更新政策。

該都更案為公辦都更，實施者為國家住宅及都市更新中心，出資人為冠德建設，以權利變換的方式，合併開發「行二行三」與附近區域「臨沂段」土地，基地面積共6,447坪，鄰近華山文創園區、臺北車站及捷運善導寺站，立地條件佳，規劃興建辦公及住宅大樓，開發完成後將作為政府機關聯合辦公大樓及住宅大樓，打造出安居、辦公與休憩機能完善的行政園區生活圈。該案規劃興建銀級以上綠建築及二級以上低碳建築，落實建築節約能源，降低能源消耗及二氧化碳之排放。

臺灣銀行深耕聯貸市場，已連續七年蟬聯台灣聯貸市場統籌主辦行(Mandated Lead Arranger)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，奠定穩定的市場領先地位；在社會責任方面，持續支持政府推動都更危老政策，提供國內老舊建物重建所需資金暨信託服務，去年底辦理都更融資餘額名列公股行庫第一，顯示臺灣銀行推動相關政策融資不遺餘力。在永續金融發展方面，臺灣銀行將持續深化永續金融的布局，擴大承作綠色授信。