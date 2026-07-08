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元大證券2026永續生活節 攜手員工與眷屬共創綠色未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券2026永續生活節攜手員工與眷屬共創綠色未來。元大證券／提供
元大證券2026永續生活節攜手員工與眷屬共創綠色未來。元大證券／提供

為持續實踐企業永續發展理念並深化員工關懷，元大證券2026年度家庭日活動於南港瓶蓋工廠、花博圓山公園、台中后里馬場及高雄駁二藝術特區盛大舉辦，共吸引約8,622位員工及眷屬熱情參與。今年家庭日特別以「2026元大永續生活節-綠生活派對，邀你一起FUN」為主題，並且以在地人文、地方創生、永續環境作為核心主軸，希望透過不同城市場域的串聯，讓員工與家屬在歡樂參與之餘，也能更深入認識台灣各地的人文特色與城市故事。

今年家庭日仍持續將ESG永續理念融入活動中，全面採用手機線上報到、QR Code闖關集章等無紙化設計，減少紙張使用，落實無紙化與低碳行動。活動由活力十足的啦啦隊表演揭開序幕，透過精彩演出炒熱現場氣氛，現場並規劃低碳英雄挑戰賽、綠能小勇士等互動闖關遊戲，透過趣味競賽讓親子在遊戲過程中認識節能減碳、資源循環及環境保護的重要性。同時也設置永續工坊DIY區，透過植物拓染、造型拼豆創作等體驗，讓孩子們在創作中學習永續觀念，透過家長陪伴參與，共同打造綠色家庭生活模式，讓永續教育向下扎根。

此外，活動也特別邀請小豆苗工坊、自然保育與環境資訊基金會參與設攤，透過公益推廣與環境教育宣導，提升同仁及家人對社會關懷及生態保育議題的認識。現場同時安排防詐騙宣導、視障按摩體驗、美食園遊會及特色胖卡車等豐富內容，讓同仁及家人在享受活動樂趣中，也能感受企業對社會責任的重視與實踐。

元大證券表示，家庭日不僅是員工與眷屬共享歡樂的重要時刻，更是企業文化與永續價值的具體展現。透過結合環境保護、社會公益及員工關懷等面向，希望讓永續理念從企業延伸至家庭。未來將持續推動ESG相關行動，攜手員工及眷屬共同實踐永續精神，朝向企業永續發展目標穩健前進，為社會與環境創造更多價值。

元大證券 永續

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