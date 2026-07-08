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群益證實踐普惠金融 進駐「2026高雄啤酒音樂節」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）長期積極投入在地參與，持續落實企業社會責任，今年特別進駐「2026高雄啤酒音樂節」，縮短金融服務與年輕族群的距離，讓金融教育以更輕鬆、貼近生活的方式走入大眾視野，持續實踐普惠金融精神，擴大理財教育影響力。

群益證總經理李文柱表示，群益證秉持深耕台灣、貼近地方的長期承諾，透過參與各地大型活動，實際走入在地深化群益品牌力。

高雄啤酒音樂節已成為南台灣年度指標性盛事，李文柱煮出，群益證透過贊助參與，不僅展現年輕、活力且貼近生活的品牌形象，也希望保留台灣在地鄉土親民的人情味，實踐本次活動口號「有緣作伙，來群益金鼎證券拎幾杯！」的在地化服務精神。

近期台股投資熱度持續升溫，定期定額與存股逐漸成為全民理財趨勢。群益證特別將大型理財學堂搬進高雄夢時代廣場，設立專屬攤位舉辦ETF股市知識問答及趣味闖關活動，讓民眾在欣賞音樂演出之餘，輕鬆學習投資理財觀念。

民眾赴群益活動攤位參與基本盤任務並成功答題闖關，即可獲得群益特別準備的涼感濕紙巾；現場體驗群益開戶通完成線上開立證券戶，群益更免費招待冰啤酒一瓶，與民眾一起在盛夏中共享音樂與歡樂。

「2026高雄啤酒音樂節」活動首日大會舉辦開酒儀式，邀請各贊助單位代表共同舉杯慶賀，由李文柱及群益證經紀部主管張學菏代表出席，與高雄市政府共同見證南台灣夏日音樂盛宴開幕，實踐「投資享樂全都賺」的品牌理念。

群益 高雄啤酒音樂節

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