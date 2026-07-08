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颱風巴威逼近 保經業：住宅颱風洪水險可補強保障

中央社／ 台北8日電

颱風巴威持續朝台灣逼近，保經業者提醒，只要有投保住宅火險，不需額外加保就享有颱風洪水災害的基本保障，若因颱風發生損失，民眾第一時間需先將受損情況、淹水高度拍照或錄影存證，且保持現場完整，避免影響後續理賠計算。

面對來勢洶洶的強風豪雨，保險經紀業者公勝保經今天發布新聞稿，建議民眾可善用住宅颱風洪水險補強保障。過去許多民眾以為，必須額外加保單獨「住宅颱風及洪水保險」，財產才能獲得保障。

公勝保經總經理陳德成指出，金管會自2020年1月1日起已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」主動納入「住宅火災及地震基本保險」的保障範圍中。只要民眾投保住宅火險，不需額外加保，就自動享有這項颱風洪水災害的基本保障。

公勝保經指出，住宅颱風及洪水災害補償保險採限額補償機制，不論房屋造價高低，每一住宅標的物依所在區域，對應固定理賠最高限額。在保險期間內，保險標的物若直接因颱風或洪水事故發生損失，被保險人可按兩種方式擇一申請。

一是依實際價值損失申請理賠給付，但有最高賠償限額，依保單條款「住宅颱風及洪水災害補償保險限額表」承保建築物所在地區對應的限額為主；二是保險標的物發生危險事故且符合「水災災害救助種類及標準」，即住宅淹水達50公分以上時，同樣依承保建築物所在地區所對應的限額表額度為理賠上限。

公勝保經表示，若真的不幸因颱風讓房屋與家具受損，有投保「住宅火災及地震基本保險」的民眾需準備理賠申請書、建築物權狀影本/謄本或其他證明文件、受損照與損失清單，向保險公司提出理賠申請。

公勝保經南區部資深業務協理鄭志弘提醒，民眾須注意在颱風發生前投保「住宅火災及地震基本保險」才能獲得理賠，若在颱風已發布警報或造成災情後才緊急投保，將無法獲得理賠。建議可透過網路投保住宅火險，有效為住家或租屋處增加保障。

鄭志弘補充，「住宅火災及地震基本保險」僅保障建築物本身及內部動產，不包含室外車輛。他也提醒民眾，第一時間需先將受損情況、淹水高度拍照或錄影存證，且保持現場完整，以免影響後續理賠計算。

根據住宅颱風及洪水災害補償保險限額表，全台灣依地區別，理賠限額分成新台幣7000元、8000元或9000元等3級別。

巴威 颱風

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