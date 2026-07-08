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新台幣終止連5貶 勁揚1.11角收32.032元

中央社／ 台北8日電

投資人靜待美國聯準會會議紀錄出爐，觀望氛圍濃厚，不過上午部分外資匯入，加上出口商進場拋匯，帶動新台幣匯率一度強漲近2角、重返31元價位，終場收在32.032元，勁揚1.11角，終止連5貶，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至21.01億美元。

美國聯準會（Fed）即將公布6月會議記錄，市場屏息以待，希望從中找尋更多利率路徑的線索。金融市場觀望氛圍濃厚，加上人工智慧（AI）產業前景不明引發投資人擔憂，美股收盤盡墨。

台股今天走勢震盪，一度翻黑，終場上漲255.3點，收在45734.41點。外資呈現連5賣，今天再砍379.49億元，累計提款台股逾2800億元。

新台幣兌美元今天以32.15元開盤後延續貶勢，迅速觸及盤中低點32.185元，而後上演戲劇性轉折，匯價強勢反彈，盤中最高升抵31.963元、強漲1.8角，但午後升幅收斂，收盤收在32.032元。

外匯交易員指出，今天匯市仍由外資主導，上午部分外資匯入，出口商也有進場，帶領匯價強勢反彈；而新台幣前幾日貶勢較重，進口商眼見美元價格一路墊高，趁著今天匯價重返31元，火速敲進美元，升幅因而收斂，午後匯價便回到震盪整理。

外匯交易員表示，今天匯市成交量收斂至20億美元出頭，比較容易由大筆單向資金主導盤勢，不過7、8月時值股利發放旺季，儘管出口商守在上方、匯價有撐，料將難以抵擋外資匯出的力道，短線新台幣仍將呈現緩貶格局。

台幣匯率 美股

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