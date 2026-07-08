保誠人壽獲2026 IAA保險亞洲獎雙料大獎 展現外商壽險領導地位

保誠人壽於日前宣布的亞洲保險業指標性獎項2026IAA保險亞洲獎榮獲台灣年度最佳國際壽險公司及台灣年度最佳策略夥伴合作兩項大獎，肯定保誠人壽長期深耕台灣市場，以穩健財務體質、嚴謹風險管理與多元通路的經營策略，持續展現外商壽險領導地位；同時透過多元商品、數位創新及跨產業策略合作，貼近客戶不同人生階段的保障需求，為客戶與合作夥伴創造長期價值。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保險的價值，不只在於商品本身，更在於能否在市場變動與人生轉折之中，以穩健經營與長期承諾，成為客戶及其家庭值得信賴的力量。此次榮獲IAA保險亞洲獎 (Insurance Asia Awards)雙料大獎，是對保誠人壽深耕台灣、嚴謹風險管理及創新合作成果的肯定，也提醒我們持續回到保險以人為本的初衷。未來，保誠人壽將結合集團國際資源、穩健財務實力與在地洞察，透過多元商品、通路及策略夥伴生態圈，陪伴客戶從容面對健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等不同人生需求，實踐「保障每個人生，誠就每個未來」的品牌承諾。

IAA保險亞洲獎為亞洲保險業極具代表性的年度獎項之一，旨在表揚於業務發展、創新轉型及客戶服務等方面展現卓越成果的保險機構。能獲頒台灣年度最佳國際壽險公司獎項，是對保誠人壽多年來在台灣市場穩健經營，並在策略發展、公司治理、財務穩健、產品創新、客戶經營及數位服務等面向持續展現競爭力的肯定。保誠人壽秉持以客戶為中心的經營理念，透過完善的風險管理機制與多元通路布局；以長期深耕三明治族家庭需求的策略，以數據長期分析不同客群需求，持續提升產品設計及服務體驗，為消費者提供更符合個人家庭需求的保障。

此外，保誠人壽與台灣交通運輸界龍頭55688台灣大車隊攜手打造創新合作模式，透過跨產業資源整合與生態圈合作，拓展保險服務接觸點，推出業內首創訂閱式投保「行車保護傘」，突破傳統保險銷售模式與框架，將UBI(依實際使用計費)概念導入人身保險，每趟平均僅需新台幣1元就能啟動百萬乘車保障，讓保險更自然融入民眾日常生活場景，也是獲頒台灣年度最佳策略夥伴合作獎項的主要原因之一，展現保誠人壽以創新合作回應客戶需求、提升服務體驗的具體成果。

展望未來，保誠人壽將持續以創新與以客為本的精神，結合保障本業、數位能力與策略夥伴生態圈，持續用心深耕台灣，朝向成為客戶最值得信賴的終身夥伴穩步邁進。