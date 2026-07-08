台新銀贊助 SJ-83z 高雄演唱會 Richart 卡享優先購票 最高回饋3.3%

台新銀行繼先前宣布贊助華語歌手劉若英巡迴演唱會後，再度公布贊助韓國SUPER JUNIOR-83z FANCON TOUR [1983] IN KAOHSIUNG演唱會，同步為粉絲及用戶爭取台新Richart卡友優先購票權益。演唱會門票將於29日開放售票，台新銀行卡友可持台新Richart卡於28日優先購票，讓喜愛SUPER JUNIOR-83z的民眾，有更多機會搶先入場，近距離感受偶像魅力。

台新銀行總經理林淑真表示，台新近年持續投入國內演唱會及藝文娛樂活動贊助，客群涵蓋全年齡層，除支持像周興哲、周華健、江蕙、翁倩玉、動力火車、頑童MJ116、許富凱和劉若英等華語歌手，此次更特別贊助韓團SJ-83z於高雄流行音樂中心舉辦演唱會，期盼為娛樂產業注入新動能，帶動演唱會經濟持續發酵，促進城市觀光、消費與交流。

SJ-83z為SUPER JUNIOR隊長利特與隊友希澈於今年全新組成的小分隊。兩位成員不僅在國內都具有高人氣，首次組團即展開多個亞洲城市巡演，吸引全球粉絲高度關注。台新銀行與SJ-83z展開合作，為全臺廣大粉絲謀福利，祭出Richart卡優先購票權益外，民眾持Richart卡切換「好饗刷」方案，至售票平台KKITX進行購票，或搭乘高鐵／台鐵購票切換「天天刷」方案，以及訂購住宿切換「玩旅刷」方案，皆享有最高3.3%回饋。

台新銀行秉持台新新光金控「認真、創新、永續」的精神，持續深耕藝文娛樂與生活消費場景，未來也將繼續推展演唱會合作，為民眾和客戶帶來更多場精采演出與優質體驗。