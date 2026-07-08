快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

助選手綻放榮耀、許孩童富足健康 台新新光金控啟動「運動培力計畫」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊（中），為選手跆拳道羅嘉翎、霹靂舞許馥雅、高爾夫錢珮芸、臺北台新戰神雷蒙恩、DCG電競戰隊代表劉祥Slash、空手道辜翠萍（由右到左）授台新新光金控旗，齊心預祝國手征戰世界、創下佳績。圖／台新新光金控提供
台新新光金控總經理林維俊（中），為選手跆拳道羅嘉翎、霹靂舞許馥雅、高爾夫錢珮芸、臺北台新戰神雷蒙恩、DCG電競戰隊代表劉祥Slash、空手道辜翠萍（由右到左）授台新新光金控旗，齊心預祝國手征戰世界、創下佳績。圖／台新新光金控提供

台新新光金控今（8）日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。今年，台新新光金控擴大支持多項運動選手，除原有的高爾夫球、空手道及籃球外，新增對霹靂舞、跆拳道及電競三運動項目選手的支持，期盼打造更多元的運動人才培育版圖。

「運動培力計畫」也包括「小小培力營」，由所贊助的運動選手擔任指導教練，陪伴孩童在不同的運動項目中探索興趣、培養自信。台新新光金控在「運動培力計畫」啟動儀式也特別為所支持的運動選手打氣，期盼選手有機會代表臺灣在今年的亞運中締造佳績。

計畫啟動儀式由總經理林維俊主持，包括台新銀行總經理林淑真及私人銀行執行長林尚愷、新光人壽總經理黃敏義等出席共襄盛舉；此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、臺北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎、霹靂舞選手許馥雅與電競選手DCG戰隊劉祥等六位選手身穿正式賽服現身，展現台新新光金控支持運動項目的多元與活力，林維俊並將台新新光金控旗幟授予選手，象徵台新新光金控將做為選手最強後盾，預祝選手們征戰國際賽事再創佳績。

林維俊表示，企業支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的人才培育機制。台新新光金控將整合集團資源與經驗值，建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，台新新光金控要成為優秀運動員最堅強的後盾，並積極為成就臺灣邁向健康富足的永續未來盡心力。林維俊也宣布，台新新光金控支持的運動選手若取得亞運資格將獲贈嘉勉金，於賽事中順利奪牌，更將受頒優渥獎金，台新新光金控以具體行動肯定選手，鼓舞選手持續突破自我、全力前進亞運為國爭光。

為了鼓勵新世代培養規律運動習慣以強健體魄，台新新光金控推出多元的「小小培力營」，活動規劃包括足球、籃球、空手道、電競等訓練營，除了安排專業教練授課外，受贊助的選手也將親自參與示範、指導，並分享自身訓練歷程與逐夢經驗。此外，選手們也將深入偏鄉校園推廣運動，將體育帶來的熱情、勇氣與快樂傳遞給更多孩子，將培力向下紮根。

林維俊強調，台新新光金控將秉持「認真、創新、永續」的核心精神，持續擴大對體育、教育與公益等面向的參與，透過具影響力的持續支持行動，實踐企業回饋社會、推動永續的承諾。

台新新光金控

延伸閱讀

台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

霹靂舞／從扯鈴隊到亞運國手 許馥雅期待出征名古屋

談國泰高層兼職風波 林維俊：台新新光金已啟動全面盤查

足球／全國足球小將熱血競技 小學生足球賽決賽落幕

相關新聞

台銀、一銀、彰銀攜手挺公辦都更 統籌主辦冠德建設159.5億元聯貸

臺灣銀行、第一銀行及彰化銀行統籌主辦冠德建設（2520）新台幣159.5億元聯貸案，於7月8日辦理簽約，本聯貸案為支應「台北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地及臨沂段一小段487-2地號等43筆土地都市更新事業計畫案」所需，共邀集6家金融機構參與，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成。

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

保誠人壽獲2026 IAA保險亞洲獎雙料大獎 展現外商壽險領導地位

保誠人壽於日前宣布的亞洲保險業指標性獎項2026IAA保險亞洲獎榮獲台灣年度最佳國際壽險公司及台灣年度最佳策略夥伴合作兩項大獎，肯定保誠人壽長期深耕台灣市場，以穩健財務體質、嚴謹風險管理與多元通路的經營策略，持續展現外商壽險領導地位；同時透過多元商品、數位創新及跨產業策略合作，貼近客戶不同人生階段的保障需求，為客戶與合作夥伴創造長期價值。

助選手綻放榮耀、許孩童富足健康 台新新光金控啟動「運動培力計畫」

台新新光金控今（8）日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。今年，台新新光金控擴大支持多項運動選手，除原有的高爾夫球、空手道及籃球外，新增對霹靂舞、跆拳道及電競三運動項目選手的支持，期盼打造更多元的運動人才培育版圖。

非投等債 ETF+1 00990B 9日掛牌

隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於9日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

鎖定「短天期＋高票息」 非投等債ETF 00990B明掛牌

外資法人美國債市資金流向報告指出，近期債券基金資金流入明顯加速，固定收益共同基金與ETF於5月創下今年以來單月最大資金淨流入紀錄，6月資金流入仍維持強勁，使今年以來累計淨流入金額超過3200億美元，約為去年同期流入速度的兩倍，顯示投資人對固定收益資產的需求回溫。隨著股市歷經長時間上漲後，部分資金開始轉向兼具收益潛力與相對低波動特性的固定收益資產，「短天期、高票息」策略的配置價值逐漸提升。國泰收益非投等債（00990B）將於明（9）日正式掛牌上櫃，採月配息機制，提供投資人參與非投資等級債券市場的新選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。