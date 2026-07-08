台銀、一銀、彰銀攜手挺公辦都更 統籌主辦冠德建設159.5億元聯貸

臺灣銀行、第一銀行及彰化銀行統籌主辦冠德建設（2520）新台幣159.5億元聯貸案，於7月8日辦理簽約，本聯貸案為支應「台北市中正區成功段三小段3地號等46筆土地及臨沂段一小段487-2地號等43筆土地都市更新事業計畫案」所需，共邀集6家金融機構參與，在金融同業踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成。

這項都更案由冠德建設擔任出資人，國家住都中心擔任實施者，為首例採「跨區權利變換」的創新方式，合併開發不同區域的公辦都更案件，極具指標意義。

兩基地均位於中正區核心地帶，向西鄰接西區門戶計畫，向東串聯華山藝文特區，區位條件優良，興建規劃包含辦公大樓及住宅大樓，除導入綠建築、智慧建築及耐震設計理念，也將提供區民活動中心、大面積綠帶及開放式廣場等公益空間，平衡功能性與人性化需求，打造集行政辦公、優質住宅與商業設施於一體之國家級行政園區。