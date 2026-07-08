跳脫傳統企業志工框架　凱基金控打造獨特地方創生支持體系

當談到企業志工，多數人想到的是淨灘、淨山或一日志工服務。然而，凱基金控希望員工走得更遠──走進地方、理解地方，甚至運用自己的專業，陪伴地方團隊解決真正的問題，讓組織可長久營運。

比起理想與熱情，地方團隊更需要解決財務、定價及市場開發等問題，凱基金控，從這些看似不起眼卻關鍵的問題出發，打造出一套突破傳統的地方創生支持模式。從帶領員工走入鄉鎮的「地方創生志工假期」，到運用專業經驗協助地方團隊解決營運挑戰的「地方創生行動家+」，讓員工從服務者轉變為地方的合作夥伴，重新定義企業志工的角色並思考企業陪伴地方的方式，因此獲得第三屆聯經人文企業獎「地方發展傑出獎」的肯定。

從扶植產業到扶植地方

「我們一直在想，以凱基的文化，我們最適合做什麼？」

從1959年成立至今，凱基金控（原中華開發金控）一路陪伴台灣產業成長。從紡織、石化、電子資訊，到半導體與AI產業，六十多年來始終扮演資金與資源提供者的角色。對他們而言，「扶植企業」早已深植於企業DNA之中。

當台灣面臨人口集中六都、偏鄉高齡化與少子化等問題時，凱基開始思考，能否把過去扶植企業的經驗，轉化為支持地方創生的力量。

2021年，凱基金控啟動「共融力計畫」，以五至八年為期，希望結合企業志工與社會創新力量，建立支持地方創生永續發展的系統。「捐錢很快，但捐完就結束了；我們更想做的是幫助他們建立長期經營能力。」資深副總暨永續長賴俐臻說出了公司的思維與信念。

走進地方 讓感動成為支持

推動地方創生的第一步並不是對外，而是從企業內部開始。

2021年，凱基金控先邀請總經理、副總等高階主管親自走進地方創生現場，做第一線的體驗，讓決策者真正理解地方創生的價值，在企業內部形成高度共識。

隔年，凱基金控進一步推出業界少見的「地方創生志工假期」，讓企業員工直接走入地方。

在南投仁愛鄉的賽德克部落，志工們頂著烈日搬運風災後堆積如山的漂流木，協助恢復蝴蝶棲地；在台中大安溪的泰雅部落，大家一起搭建雞舍與運動場，幫助長者透過養雞增加收入。

這些工作看似簡單，卻讓許多平日在辦公室工作的金融從業人員第一次真正接觸台灣土地的另一面。

主辦活動的營運暨永續發展處林倩如協理形容同仁參與的熱情：「比五月天的票還難搶。」

同仁對這項計畫的高度認同，平均滿意度達4.9分（滿分5分），更讓地方創生成為企業內部廣泛討論的話題。

截至目前，凱基金控已舉辦超過50場的活動，吸引超過1,500位員工參與。許多人參加後，不僅成為地方品牌的消費者，更成為地方的長期支持者。

志工一起到南投仁愛鄉南豐社區協助清理風災後流入部落的漂流木。（圖/凱基金控提供）

從勞力支援到專業賦能

而隨著計畫的推動，團隊逐漸發現一件事：地方創生需要的不只是人力。於是，2024年「地方創生行動家+」正式啟動。這項計畫的核心不在勞務協助，而是專業賦能。凱基金控邀請具有金融、行銷、

法務、人資、風險管理等專長的同仁組成志工團隊，在顧問團隊5% Design Action引導下，以三個月為一期，從需求訪談、問題盤點，到資源媒合與成果移轉，每一環節都與地方創生團隊相互討論，共同發展解決方案。

賴俐臻表示，志工團與創生團隊的「配對」很重要，除了專業需求，也優先考量創生團隊所在地，尋找當地、或北漂的工作同仁參與。因為對家鄉的情感，更能激發投入的熱情與責任感。

幫地方找到永續經營的方法

許多地方創生團隊的創辦人往往身兼數職。他們懂農業、懂文化、懂社區，但未必熟悉財務管理與商業經營。

不少團隊甚至存在成本計算錯誤、報價低於成本等問題。這些問題看似瑣碎，卻可能成為組織長期發展的致命傷。

志工團隊會協助創生團隊重新盤點財務架構、建立試算表、檢視成本與定價模式，並從法務、行銷、品牌與通路等面向提供專業建議。

台中伯拉罕長照基地，是一個令賴俐臻印象深刻的案例。

伯拉罕希望透過養雞，讓長者生活有所寄託又可得到報酬；於是志工協助部落長者興建雞舍後，雞蛋產量大幅提升，卻意外面臨銷售困境。因為雞蛋價格高於市場行情，加上缺乏穩定通路，大量雞蛋滯銷。

凱基金控迅速將財務、創投與數位創新人才組成小組，他們不是直接幫忙賣蛋，而是打造了一套財務試算工具。

只要輸入雞蛋產量與飼料成本，系統便能自動計算合理售價與利潤空間，幫助伯拉罕建立可持續運作的商業模式。

為了幫泰雅部落的阿嬤阿公賣雞蛋，凱基金控組織志工隊規劃細節，成為「地方創生行動家+」的啟發點。（圖/凱基金控提供）

建構一座企業與地方之間的橋梁

許多創生團隊希望與企業合作，卻不清楚企業真正的需求。凱基金控志工則運用自身經驗，協助團隊設計合作方案、參與提案與資源媒合會議，讓地方團隊逐步建立與企業對話的能力。

為了讓這些專業建議能真正落地，凱基金控進一步成立跨子公司、跨部門的「地方創生資源媒合委員會」。

委員會由八個工作小組組成，並由副總級以上主管擔任召集人，協助整合集團內外部資源。當創生團隊提出需求後，委員會便開始尋找適合的合作夥伴與資源方。

兩年內，已舉辦超過百場資源連結會議，成功媒合超過100項內外部資源。有團隊成為企業ESG專案、VIP體驗活動的合作夥伴；也有團隊成功進入企業禮品採購與員工餐廳供應鏈。

改變的不只是地方

賴俐臻副總分享，這些計畫的善意，也回饋到企業與員工的共好上。

一位向來以嚴厲著稱的財務主管，以往多採權威式管理部屬；但加入沒有上下階級的志工團隊後，他坦言，這讓他學會用同理心帶領團隊合作，突破了自己多年來的管理瓶頸。

另一位原本對工作感到迷惘的年輕員工，則在協助偏鄉團隊的過程中，發現了自身專業的價值，也更理解主管對自己的嚴格要求，重新找回工作的意義。

地方創生其實是一條雙向的路，地方團隊獲得成長的同時，企業員工也在陪伴過程中重新認識自己。

凱基金控王銘陽董事長與沈榮津副董事長頒發地方創生「最佳志工實踐獎」給優秀志工。（圖/凱基金控提供）

建立地方創生的企業生態系

截至2025年，凱基金控已培育190位地方創生企業志工，協助全台18縣市34家地方創生團隊，累計投入超過17,000小時服務時數，幫助創生團隊創造超過千萬的額外收益。

凱基金控已將地方創生形成一個從「共創」走向「共益」的循環。正如集團的核心價值：「我們不是來教地方怎麼做，而是一起找答案。」未來，凱基金控更希望將這套模式擴大至客戶、供應商與合作夥伴，共同建構地方創生生態系，讓更多企業成為地方發展的支持力量。

當企業放下姿態，以平等與同理心走進地方，成為共同成長的夥伴；這正是人文企業最珍貴的價值——不只是改變地方，也在改變人。

凱基金控志工團合影，實踐「地方創生行動家+」核心信念：「每一個人都能夠貢獻所長，成為幫助地方發展的那一個『+』」。（圖/聯經人文企業獎提供）