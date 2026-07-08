北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

捷運工程局聯合開發處長袁如瑩介紹，Y20土地開發案是北環段的5個聯開基地中，最後釋出的機會，邀請今天26家出席的潛在投資人可以把握評估。尤其該地段交通區位佳，5分鐘車程即可到徐匯廣場商圈、搭車12分鐘就能到台北士林。

此外，她說，現在北環段工程已施工，通車指日可期，特別是連續壁先由捷運廠商施作，預計2027年底完工，投資人若及早進場，2027年基地就能交由投資人進行開發。預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請，最快2027年第三季完成評選及簽約作業。

顧問團隊、景瀚開發顧問公司總經理鄭佩琦說明，Y20站基地面積約447坪、容積率600％，預估可興建地上23樓、地下4層，總銷售樓地板面積預估約4208坪的捷運共構大樓。開發建物總權值預估24.88億元，一樓為小坪數店面會由地主及投資人分回，總價1億8275萬元，二樓以上則為住宅，總價22億4004萬元。

鄭佩琦說，以往的聯開共構的捷運出入口都先蓋好，「等於投資人往上蓋。但投資人認為既有蓋好的結構上，很多細項都要考慮。」所以這次捷運只有先行施作連續壁，提撥2億元預算由投資人興建所需要的出入口、通風井等設備。

同時，捷運工程也會附上基本設計指引，包含留設高度空間、出入口規格，再由捷運局審核，「按照施工進度邊撥預算。」

她也說明目前現地狀況，雖然有地上物，但工程前會拆除並點交後，才會做連續壁相關作業。由於基地面積不算大規模的開發，適合在地的建商或首次投入聯開案的建商來參與。

出席的投資人發問，地下四層包含捷運相關設備，恐限縮住戶停車空間，無法達到一戶一車位狀況。市政府分回的空間住宅，是否會作為社會住宅或是標售？另外，由於土開主管機關是台北市政府，但地點位在新北市，擔心會有行政作業的溝通障礙。

對此，袁如瑩說明，依大法官釋憲，僅能就捷運必要設施範圍辦理開發，雙北基地普遍較小，建商會相對辛苦，未來投資人可依依建築師設計調整增加停車位，但雙北也盼推動搭乘大眾運輸導向的TOD發展。

針對社宅部分，袁如瑩說，台北市府不會興建社宅，不過分回的基地是標租或標售，就會依議會討論，新北市府部分經過詢問，沒有要做社宅，會尊重投資人的規畫。

另外，雙北市府溝通部分，她強調，萬大線、環狀線都有類似的案例，北北基桃密不可分，但溝通協調沒有問題，若有需要溝通，也曾陪同親自拜訪，以促進軌道發展方向來看，各縣市都有一定共識。