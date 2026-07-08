快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

這項研究由市場研究機構CoreData受博楓私人財富業務委託執行，調查香港、新加坡及台灣家庭可投資資產達250萬美元以上的高資產投資人，探討其投資態度與資產配置策略。

調查顯示，高資產女性普遍重視長期投資與分散風險。其中，94%認為分散投資是管理投資組合風險的重要關鍵，91%以長期投資為主要策略，另有87%信任財務顧問能協助作出另類投資決策，但同時也希望充分了解自身投資內容；89%則期待顧問能掌握最新的另類投資機會，提供更具前瞻性的投資建議。

值得注意的是，目前已有83%的受訪女性配置另類投資，且84%對現有投資成果表示滿意，同時也有84%願意投資目前尚未涉足的其他另類資產類別，反映女性投資人對私募市場、基礎建設、不動產及其他另類資產的興趣持續提高。

調查也發現，女性投資人對財務顧問提出更高期待。89%希望顧問能主動與她們討論另類投資，其中更有55%表示，曾因希望取得更優質的另類投資機會，而更換或考慮更換財務顧問。此外，74%的受訪者認為，若顧問能著重說明另類投資如何提升整體投資組合效益，而非僅介紹單一產品，將更有意願增加相關配置。

因應女性財富管理需求快速成長，博楓同步推動「女性與財富」（Women & Wealth）倡議，協助財務顧問掌握全球財富移轉及女性投資影響力提升的趨勢，並提供市場洞察、教育資源與實務工具，強化與女性客戶的互動及長期財富管理服務。

博楓私人財富國際業務負責人Jeremy Hall表示，隨著女性在財富創造與管理上的影響力持續提升，越來越多投資人將另類投資納入長期資產配置策略。未來將持續透過研究、教育及交流活動，協助顧問與女性投資人深入了解私募市場機會。另類投資學院也預計於下月發布最新全球研究報告，分享另類投資在投資組合建構與配置上的最新觀察。

投資

延伸閱讀

邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型基金7月15日開募

國泰證7月投資觀點：AI行情撐美股、日股四大產業升溫

相關新聞

跳脫傳統企業志工框架　凱基金控打造獨特地方創生支持體系

當談到企業志工，多數人想到的是淨灘、淨山或一日志工服務。然而，凱基金控希望員工走得更遠──走進地方、理解地方，甚至運用自己的專業，陪伴地方團隊解決真正的問題，讓組織可長久營運。

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

補強百歲現金流缺口 南山人壽推「時空膠囊」與「人生旅伴」保險

有些保單會陪你一段路，有些保單會伴你一輩子。南山人壽看見百歲人生、單身貴族及少子化趨勢與需求，一次推出兩張新商品，一張是有如「時空膠囊」的「南山人壽美利聚鑫美元利率變動型養老保險（定期給付型）（2UI12E）」，可2年繳費、12年期滿後一次領回滿期保險金，另一張是「南山人壽樂享百歲美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（ARUE3）」65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，是「人生旅伴」型保單。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

台新新光金控（2887）8日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。外界關注台新新光金是否將進軍職棒，台新新光金控總經理林維俊8日表示，集團有意願、也有興趣研究投入職棒，但這不是短期就能完成的目標，需具備適當的「天時、地利、人和」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。