亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

這項研究由市場研究機構CoreData受博楓私人財富業務委託執行，調查香港、新加坡及台灣家庭可投資資產達250萬美元以上的高資產投資人，探討其投資態度與資產配置策略。

調查顯示，高資產女性普遍重視長期投資與分散風險。其中，94%認為分散投資是管理投資組合風險的重要關鍵，91%以長期投資為主要策略，另有87%信任財務顧問能協助作出另類投資決策，但同時也希望充分了解自身投資內容；89%則期待顧問能掌握最新的另類投資機會，提供更具前瞻性的投資建議。

值得注意的是，目前已有83%的受訪女性配置另類投資，且84%對現有投資成果表示滿意，同時也有84%願意投資目前尚未涉足的其他另類資產類別，反映女性投資人對私募市場、基礎建設、不動產及其他另類資產的興趣持續提高。

調查也發現，女性投資人對財務顧問提出更高期待。89%希望顧問能主動與她們討論另類投資，其中更有55%表示，曾因希望取得更優質的另類投資機會，而更換或考慮更換財務顧問。此外，74%的受訪者認為，若顧問能著重說明另類投資如何提升整體投資組合效益，而非僅介紹單一產品，將更有意願增加相關配置。

因應女性財富管理需求快速成長，博楓同步推動「女性與財富」（Women & Wealth）倡議，協助財務顧問掌握全球財富移轉及女性投資影響力提升的趨勢，並提供市場洞察、教育資源與實務工具，強化與女性客戶的互動及長期財富管理服務。

博楓私人財富國際業務負責人Jeremy Hall表示，隨著女性在財富創造與管理上的影響力持續提升，越來越多投資人將另類投資納入長期資產配置策略。未來將持續透過研究、教育及交流活動，協助顧問與女性投資人深入了解私募市場機會。另類投資學院也預計於下月發布最新全球研究報告，分享另類投資在投資組合建構與配置上的最新觀察。