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彭金隆：金融市場朝三軌金融並行 打造互助生態系

中央社／ 台北8日電

面對人工智慧、虛擬資產與新科技應用快速發展，金管會主委彭金隆表示，金融市場將逐步朝向傳統金融、數位金融及區塊鏈金融「三軌金融」並行發展，金管會持續為不同階段的新創團隊提供支持，打造互助共享的金融科技生態系。

金管會今天發布新聞稿表示，為強化與金融科技新創團隊互動，分別在今年5月20日、6月4日及6月17日於金融科技創新園區舉辦3場「主委與新創有約」座談會，彭金隆親自與29家金融科技新創團隊交流，多數參與團隊期待未來每年能持續辦理交流活動。

彭金隆表示，面對人工智慧、虛擬資產及新科技應用快速發展，金融市場將逐步朝向傳統金融、數位金融及區塊鏈金融「三軌金融」並行發展。金管會持續推動FinTechSpace 2.0（金融科技創新園區2.0），為不同發展階段的新創團隊提供精準支持，打造互助共享的金融科技生態系。

彭金隆指出，面對新科技應用趨勢，金管會秉持「不躁進、也絕不落後」原則，在兼顧風險管理與金融韌性的前提下，以安全與發展並進策略，讓金融創新在可承受風險的基礎上穩健發展。

金管會表示，新創團隊在座談會中分享在區塊鏈技術與服務、公私部門聯防阻詐、智慧理財等重要成果，也針對營運模式是否符合法規及金管會未來政策方向提出問題，並反映不易取得金融資料及與金融機構合作困難等挑戰。

針對團隊所提建議，彭金隆表示，金融業是高度受監理的產業，對新創團隊而言，進入金融市場的過程雖不容易，但透過適度管理與規範，可提升創新服務獲市場理解與採用的機會。金管會持續透過金融科技創新園區、金融科技產業聯盟及相關公協會平台，促進金融機構與新創團隊交流，並鼓勵業者運用創新實驗及業務試辦機制驗證創新構想，協助創新技術落地。

金管會 彭金隆

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