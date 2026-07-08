補強百歲現金流缺口 南山人壽推「時空膠囊」與「人生旅伴」保險

有些保單會陪你一段路，有些保單會伴你一輩子。南山人壽看見百歲人生、單身貴族及少子化趨勢與需求，一次推出兩張新商品，一張是有如「時空膠囊」的「南山人壽美利聚鑫美元利率變動型養老保險（定期給付型）（2UI12E）」，可2年繳費、12年期滿後一次領回滿期保險金，另一張是「南山人壽樂享百歲美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（ARUE3）」65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，是「人生旅伴」型保單。

據內政部統計，2024年國人平均壽命80.77歲，若扣除惡性腫瘤的影響，則國人的平均壽命可延長到84.36歲，女性平均壽命甚至可拉長到87.48歲，當壽命隨著科技進步不斷延長，若參考行政院主計總處公布之家戶消費支出報告數據，以65歲之後夫妻兩人每年至少花費近新台幣63萬元計算至87歲，最少約需1,350萬元，你準備好了嗎？

隨著教育水準提升與社會觀念轉變，單身亦是人生的一種選擇，據內政部統計，2025年底15歲以上未婚人口數有701萬人，其中，30歲以上未婚人口約占52.2%，若人生要拉長到87歲以上，參考行政院主計總處公布之113年平均每人月消費支出數據，以一個月2.66萬元的平均消費金額計算，退休後可能至少要有700萬元以上，甚至要準備更多，才能一輩子做快樂的單身貴族。

南山人壽「美利聚鑫」就像一個「時空膠囊」，在投保時存下當初的夢想或祝福，期間兼顧保障與資產穩健配置，12年後成為一筆可提早退休的逍遙基金，或是給小孩成家立業的創業基金，抑或給金孫子女的深造基金，保單滿期時，就如同打開時空膠囊。

南山人壽「樂享百歲」則是「人生伴侶型保單」，有3、6、10、20年期繳費，保障到保險年齡達100歲的保單年度末，第4保單年度起至保險年齡65歲前有10倍基本保額，還可用每年增值回饋分享金（每月宣告利率減去保單預定利率後的差值，乘上當年保單年度末的壽險部分保價金），購買增額繳清保險基本保額，強化身故保障；65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，可滿足不同人生階段的壽險保障與退休還本需求，陪保戶暢遊百歲人生。

據教育部統計，2025年底台灣在海外的留學生共有6.8萬人，美國最多，其次是澳洲，第三是日本，第四則為加拿大，再依公費留學的費用來看，一年公費上限90萬元，若是要前往美國念四年大學，抑或二年碩士加二年博士，至少得準備400萬至500萬元，若是爺爺在孫女6歲要上小學前投保「美利聚鑫」，一年保費約7.1萬美元（已含自動轉帳折扣1%、高保額折扣2%），二年共繳約14.1萬美元，假設每年宣告利率皆為4.3%（非保證利率）計算，當孫女滿17歲時，就可領回約21.3萬美元，作為爺爺對孫女未來人生的期許與祝福。

「美利聚鑫」亦可能是奶奶送給18歲孫子的成年禮，在滿29歲時成為30而立的創業基金；或是35歲女性對自己未來壯遊或轉業的夢想，在滿46歲時，讓自己更有勇氣，轉換不一樣的人生；也可以是47歲上班族對提早退休的期望，在即將60歲前，有一筆現金讓人生有更自由的選擇。

據國際調查，全球50歲以上民眾若以當地平均壽命來看，有42%的人，即每五人中就有二人的退休儲蓄金額，會比平均壽命早10年用光，若以100歲來看，則有81%的人退休儲蓄準備不夠用到生命的最後一天，若以退休後夫妻一年生活支出至少要63萬元為基準，假設現在已55歲、月薪12萬元者，兩人65歲退休時，勞退加勞保月領可能有3.4萬元，每月資金缺口約有1.85萬元。

55歲男性投保「樂享百歲」，6年繳費，基本保額3萬美元，每年約繳2.99萬美元的保費（已含自動轉帳折扣1%、高保額折扣1%），65歲前後都以增額回饋分享金購買增額繳清保險基本保額，假設每年宣告利率皆為4.3%（非保證利率）計算，65歲起每年可領約8千美元到1.6萬美元不等的生存還本金，可彌補退休金缺口，讓保單陪伴度過百歲人生。