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台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控8日宣布啟動「運動培力計畫」。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控8日宣布啟動「運動培力計畫」。記者戴玉翔／攝影

台新新光金控（2887）8日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。外界關注台新新光金是否將進軍職棒，台新新光金控總經理林維俊8日表示，集團有意願、也有興趣研究投入職棒，但這不是短期就能完成的目標，需具備適當的「天時、地利、人和」。

林維俊表示，目前集團確實正在討論相關議題，也有意願持續深入研究可行性，但成立職棒球隊牽涉層面相當廣，不只是資金問題，還包括教練團、球員組成、主場球場及整體經營模式等，都需要完整規劃，因此現階段沒有預設時程，也不是立即就會推動的計畫。

至於是否曾與外界傳聞可能出售的球隊接觸，林維俊表示，若有球隊是否出售，要問球隊本身，他無法代為回答，目前台新新光金採開放態度，願意就相關議題深入探討與評估。

談到投入運動產業的初衷，林維俊表示，並非外界所說的節稅考量，而是企業回饋社會的責任。他指出，企業能夠在台灣持續成長，是因為社會提供良好的發展環境，因此「取之於社會、用之於社會」，希望將資源投入公益、藝術及運動等領域，回饋社會。

林維俊表示，目前集團支持的運動項目相當多元，不僅有職業籃球，也持續投入頂尖運動員培育、空手道、路跑等活動，未來也會持續評估更多不同運動項目。他強調，除了支持頂尖選手外，更重要的是向下扎根，希望讓更多孩子有機會接觸運動，發掘具有潛力的新秀，因此此次培力訓練營只是起點，未來將朝長期計畫持續推動。

他也提到，近期世界盃足球賽熱烈進行，但台灣在國際足球舞台仍相對缺席，因此此次訓練營特別納入足球項目，希望未來能再加把勁，思考如何協助台灣足球發展，盡企業的一份心力。

林維俊指出，許多運動項目及選手都需要企業資源支持，才能沒有後顧之憂地專心訓練、赴海外參賽，如果有愈來愈多企業願意投入資源，對台灣體育發展將是好事。至於企業投入運動是否能帶來品牌效益或提升員工凝聚力，他認為或許會有正面效果，但很難量化，企業更重要的是抱持感恩的心，回饋社會，而非只計算投資效益。

林維俊也透露，自己國中時曾進入高雄左營國家訓練中心接受桌球培訓，後來雖未能成為國手，但也因此更能體會基層運動培育的重要性。他笑說，如果當年沒有被刷掉，「現在可能就是退休國手，不會是金控總經理了」。如今雖已多年未打桌球，但仍持續打高爾夫，希望以企業力量支持更多台灣運動員追夢。

台新新光金控「運動培力計畫」啟動儀式由台新新光金控總經理林維俊主持，包括台新銀行總經理林淑真及私人銀行執行長林尚愷、新光人壽總經理黃敏義等亦出席共襄盛舉；此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、臺北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎、霹靂舞選手許馥雅與電競選手DCG戰隊劉祥等六位選手身穿正式賽服現身，展現台新新光金控支持運動項目的多元與活力，林維俊並將台新新光金控旗幟授予選手，象徵台新新光金控將做為選手最強後盾，預祝選手們征戰國際賽事再創佳績。

台新新光金

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