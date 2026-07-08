快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金啟動運動培力 林維俊：進軍職棒尚待機會

中央社／ 台北8日電

台新新光金宣布啟動運動培力計畫，新增霹靂舞、跆拳道及電競等項目。至於集團擬將進軍職棒納入規劃，台新新光金總經理林維俊今天則表示，需要天時、地利、人和，例如有人願意出售球隊等。

台新新光金今天舉行運動培力計畫啟動儀式，林維俊、新光人壽總經理黃敏義，以及台新銀行總經理林淑真、私人銀行執行長林尚愷等出席共襄盛舉。

台新新光金啟動運動培力計畫，鎖定6類專項，除原有的高爾夫、空手道及籃球，也新增霹靂舞、跆拳道及電競等3項運動項目。

此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、台北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎等選手也身穿正式賽服現身。

林維俊表示，台新新光金控合併後，發現許多子公司對於運動均有所著墨，因此希望透過這項長期計劃，除了贊助頂尖運動賽事，也讓支持的力量向下扎根，規劃足球、籃球、空手道、電競等訓練營給孩子們。

他笑談，自己國中時也曾以乒乓球選手的身分接受國家運動訓練中心培訓，如果當時有入選或許會成為國手，而現在則是打高爾夫球，也是一種「小白球」。

林維俊強調，企業取之於社會，就要回饋社會，且支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的人才培育機制。台新新光金將整合集團資源與經驗值，建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，並成為優秀運動員最堅強的後盾。

面對亞洲運動會將於9月登場，林維俊宣布，台新新光金支持的運動選手若取得亞運資格將獲贈嘉勉金，若於賽事中順利奪牌，更將受頒優渥獎金，鼓舞選手持續突破自我、全力前進亞運為國爭光。

另對媒體關注，台新新光金董事長吳東亮日前於股東會透露，已將進軍職棒納入規劃。林維俊說明，台新新光金有意願也有興趣繼續往下研究，不過這不是短期就可達到的目標，如果有機會，不排除會踏入這個領域，但也要天時、地利、人和，例如有人願意出售球隊等。

台新新光金說明，此次運動培力計畫除原有的高爾夫、空手道及籃球，也新增霹靂舞、跆拳道及電競等3項運動項目，並納入「小小培力營」，由所贊助的運動選手擔任指導教練，規劃足球、籃球、空手道、電競等訓練營，藉此將體育帶來的熱情、勇氣與快樂傳遞給更多孩子。

台新新光金

延伸閱讀

談國泰高層兼職風波 林維俊：台新新光金已啟動全面盤查

沒有在外兼職問題 台新新光金總座林維俊：可能我人緣不好

批評李洋被炎上 運彩公會理事長：尊敬運動員與檢視施政兩件事

批李洋「改革從來不是二分法」 運彩公會理事長何昱奇突宣布退出營運

相關新聞

跳脫傳統企業志工框架　凱基金控打造獨特地方創生支持體系

當談到企業志工，多數人想到的是淨灘、淨山或一日志工服務。然而，凱基金控希望員工走得更遠──走進地方、理解地方，甚至運用自己的專業，陪伴地方團隊解決真正的問題，讓組織可長久營運。

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

補強百歲現金流缺口 南山人壽推「時空膠囊」與「人生旅伴」保險

有些保單會陪你一段路，有些保單會伴你一輩子。南山人壽看見百歲人生、單身貴族及少子化趨勢與需求，一次推出兩張新商品，一張是有如「時空膠囊」的「南山人壽美利聚鑫美元利率變動型養老保險（定期給付型）（2UI12E）」，可2年繳費、12年期滿後一次領回滿期保險金，另一張是「南山人壽樂享百歲美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（ARUE3）」65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，是「人生旅伴」型保單。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

台新新光金控（2887）8日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。外界關注台新新光金是否將進軍職棒，台新新光金控總經理林維俊8日表示，集團有意願、也有興趣研究投入職棒，但這不是短期就能完成的目標，需具備適當的「天時、地利、人和」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。