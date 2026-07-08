台新新光金啟動運動培力 林維俊：進軍職棒尚待機會

台新新光金宣布啟動運動培力計畫，新增霹靂舞、跆拳道及電競等項目。至於集團擬將進軍職棒納入規劃，台新新光金總經理林維俊今天則表示，需要天時、地利、人和，例如有人願意出售球隊等。

台新新光金今天舉行運動培力計畫啟動儀式，林維俊、新光人壽總經理黃敏義，以及台新銀行總經理林淑真、私人銀行執行長林尚愷等出席共襄盛舉。

台新新光金啟動運動培力計畫，鎖定6類專項，除原有的高爾夫、空手道及籃球，也新增霹靂舞、跆拳道及電競等3項運動項目。

此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、台北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎等選手也身穿正式賽服現身。

林維俊表示，台新新光金控合併後，發現許多子公司對於運動均有所著墨，因此希望透過這項長期計劃，除了贊助頂尖運動賽事，也讓支持的力量向下扎根，規劃足球、籃球、空手道、電競等訓練營給孩子們。

他笑談，自己國中時也曾以乒乓球選手的身分接受國家運動訓練中心培訓，如果當時有入選或許會成為國手，而現在則是打高爾夫球，也是一種「小白球」。

林維俊強調，企業取之於社會，就要回饋社會，且支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的人才培育機制。台新新光金將整合集團資源與經驗值，建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，並成為優秀運動員最堅強的後盾。

面對亞洲運動會將於9月登場，林維俊宣布，台新新光金支持的運動選手若取得亞運資格將獲贈嘉勉金，若於賽事中順利奪牌，更將受頒優渥獎金，鼓舞選手持續突破自我、全力前進亞運為國爭光。

另對媒體關注，台新新光金董事長吳東亮日前於股東會透露，已將進軍職棒納入規劃。林維俊說明，台新新光金有意願也有興趣繼續往下研究，不過這不是短期就可達到的目標，如果有機會，不排除會踏入這個領域，但也要天時、地利、人和，例如有人願意出售球隊等。

台新新光金說明，此次運動培力計畫除原有的高爾夫、空手道及籃球，也新增霹靂舞、跆拳道及電競等3項運動項目，並納入「小小培力營」，由所贊助的運動選手擔任指導教練，規劃足球、籃球、空手道、電競等訓練營，藉此將體育帶來的熱情、勇氣與快樂傳遞給更多孩子。