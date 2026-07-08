快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

談國泰高層兼職風波 林維俊：台新新光金已啟動全面盤查

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊8日表示，他個人並未兼任任何上市櫃公司職務，集團目前也已全面清查子公司高階主管兼職情況。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控總經理林維俊8日表示，他個人並未兼任任何上市櫃公司職務，集團目前也已全面清查子公司高階主管兼職情況。記者戴玉翔／攝影

國泰金控（2882）旗下子公司日前爆發利害關係人交易爭議，國泰金控隨後宣布，未來旗下子公司高階主管兼任外部職務將採「原則禁止、例外核准」，金管會也預計7月17日召集銀行獨立董事，就兼任及利益迴避觀念進行溝通。對此，台新新光金控（2887）總經理林維俊8日表示，他個人並未兼任任何上市櫃公司職務，集團目前也已全面清查子公司高階主管兼職情況，現階段將以「合法」及「不影響公司經營」為原則，待完成盤查後再評估是否需要進一步調整管理機制。

林維俊表示，他目前沒有收到金管會7月17日會議的邀請，不過公司已詢問他是否有對外兼職情況。他指出，除了台新新光金控集團內部職務外，自己沒有擔任任何外部上市櫃公司的董事或其他兼職，「我對外面的上市公司沒有任何兼職，就是專心做台新新光金控這一塊」。

針對集團高階主管兼職情況，林維俊表示，目前已要求全面清查，包括子公司高階主管的兼職情形都在盤點中。

至於是否會比照國泰金，全面禁止高階主管兼任外部職務，林維俊表示，目前尚未做出這項決定，將待盤查完成後再進一步評估。

他表示，兼職首先必須符合法令規定，其次則是不應影響公司業務經營或造成利益衝突。他指出，若兼任公司與金控存在業務往來，可能涉及關係人交易，也可能影響授信等業務，因此相關兼職確實需要審慎檢視。

不過，他也坦言，隨著金控企業體規模愈來愈大，公司內部事務已相當繁重，高階主管若還要兼任外部職務，也應評估是否「行有餘力」。他以自己為例表示，「也許我自己能力不足，所以我對外沒有兼職，就是專心把台新新光金控內部管理好」。

國泰投信事件起因於國泰世華銀前董事長郭明鑑在擔任國泰投信董事期間，他自去年5月29日起擔任世芯-KY（3661）獨立董事，國泰投信因內部疏漏，投信旗下基金、全委帳戶投資世芯-KY股票，踩到利害關係人紅線。郭明鑑日前辭任國泰投信董事，隨後也請辭國泰金、銀行、國泰私募股權董事，國泰金總經理李長庚7月1日率子公司經營團隊鞠躬致歉，國泰金也在7月7日公告張雍川請辭國泰投信總經理。

國泰金控

延伸閱讀

沒有在外兼職問題 台新新光金總座林維俊：可能我人緣不好

蔡鎮宇一拳打出金融圈大風暴！9億賠償創投信紀錄、影響5萬受益人 國泰金的下一步？

張雍川請辭「原因曝光」 國泰投信總經理職務由鄭立誠暫代

國泰人壽百億投資桃園高鐵置地廣場樓高爭議 金管會主委說話了

相關新聞

跳脫傳統企業志工框架　凱基金控打造獨特地方創生支持體系

當談到企業志工，多數人想到的是淨灘、淨山或一日志工服務。然而，凱基金控希望員工走得更遠──走進地方、理解地方，甚至運用自己的專業，陪伴地方團隊解決真正的問題，讓組織可長久營運。

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

補強百歲現金流缺口 南山人壽推「時空膠囊」與「人生旅伴」保險

有些保單會陪你一段路，有些保單會伴你一輩子。南山人壽看見百歲人生、單身貴族及少子化趨勢與需求，一次推出兩張新商品，一張是有如「時空膠囊」的「南山人壽美利聚鑫美元利率變動型養老保險（定期給付型）（2UI12E）」，可2年繳費、12年期滿後一次領回滿期保險金，另一張是「南山人壽樂享百歲美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（ARUE3）」65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，是「人生旅伴」型保單。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

台新新光金控（2887）8日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。外界關注台新新光金是否將進軍職棒，台新新光金控總經理林維俊8日表示，集團有意願、也有興趣研究投入職棒，但這不是短期就能完成的目標，需具備適當的「天時、地利、人和」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。