談國泰高層兼職風波 林維俊：台新新光金已啟動全面盤查

國泰金控（2882）旗下子公司日前爆發利害關係人交易爭議，國泰金控隨後宣布，未來旗下子公司高階主管兼任外部職務將採「原則禁止、例外核准」，金管會也預計7月17日召集銀行獨立董事，就兼任及利益迴避觀念進行溝通。對此，台新新光金控（2887）總經理林維俊8日表示，他個人並未兼任任何上市櫃公司職務，集團目前也已全面清查子公司高階主管兼職情況，現階段將以「合法」及「不影響公司經營」為原則，待完成盤查後再評估是否需要進一步調整管理機制。

林維俊表示，他目前沒有收到金管會7月17日會議的邀請，不過公司已詢問他是否有對外兼職情況。他指出，除了台新新光金控集團內部職務外，自己沒有擔任任何外部上市櫃公司的董事或其他兼職，「我對外面的上市公司沒有任何兼職，就是專心做台新新光金控這一塊」。

針對集團高階主管兼職情況，林維俊表示，目前已要求全面清查，包括子公司高階主管的兼職情形都在盤點中。

至於是否會比照國泰金，全面禁止高階主管兼任外部職務，林維俊表示，目前尚未做出這項決定，將待盤查完成後再進一步評估。

他表示，兼職首先必須符合法令規定，其次則是不應影響公司業務經營或造成利益衝突。他指出，若兼任公司與金控存在業務往來，可能涉及關係人交易，也可能影響授信等業務，因此相關兼職確實需要審慎檢視。

不過，他也坦言，隨著金控企業體規模愈來愈大，公司內部事務已相當繁重，高階主管若還要兼任外部職務，也應評估是否「行有餘力」。他以自己為例表示，「也許我自己能力不足，所以我對外沒有兼職，就是專心把台新新光金控內部管理好」。

國泰投信事件起因於國泰世華銀前董事長郭明鑑在擔任國泰投信董事期間，他自去年5月29日起擔任世芯-KY（3661）獨立董事，國泰投信因內部疏漏，投信旗下基金、全委帳戶投資世芯-KY股票，踩到利害關係人紅線。郭明鑑日前辭任國泰投信董事，隨後也請辭國泰金、銀行、國泰私募股權董事，國泰金總經理李長庚7月1日率子公司經營團隊鞠躬致歉，國泰金也在7月7日公告張雍川請辭國泰投信總經理。