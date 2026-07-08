快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

沒有在外兼職問題 台新新光金總座林維俊：可能我人緣不好

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金融機構董事兼任議題，台新新光金總經理林維俊表示，他個人並沒有在上市櫃兼職，「可能我人緣不好」。他也強調，金控正在全面清查內部子公司高管兼職。記者藍鈞達／攝影
金融機構董事兼任議題，台新新光金總經理林維俊表示，他個人並沒有在上市櫃兼職，「可能我人緣不好」。他也強調，金控正在全面清查內部子公司高管兼職。記者藍鈞達／攝影

國泰世華銀行前董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）等多家公司獨立董事、董事等爭議。台新新光金總經理林維俊表示，他個人並沒有在上市櫃公司兼職，「可能我人緣不好」。他也強調，金控正在全面清查內部子公司高管兼職，原則上不禁止，但是首先要合法，第二是不要影響公司經營和互相干擾。

國泰金總經理李長庚日前帶領子公司高層向外界鞠躬致歉，也因此外界對於金融機構董事兼職一事特別關注，此外，金管會7月17日將召集全體銀行獨立董事溝通兼任及利益迴避觀念。

林維俊指出，現在金控事務越來越忙，他自己也只有台新新光金的職務，現在也全面盤查高管兼職。

經此一事，李長庚表示，除了對社會表達最深的歉意。未來來國泰金控旗下所有子公司的高階主管兼任外部職務，將採取「原則禁止、例外核准」。而投信總經理張雍川昨日也請辭負責。

郭明鑑

延伸閱讀

張雍川請辭「原因曝光」 國泰投信總經理職務由鄭立誠暫代

蔡鎮宇一拳打出金融圈大風暴！9億賠償創投信紀錄、影響5萬受益人 國泰金的下一步？

國泰投信高層再異動！張雍川辭任總座 將由「他」代理

國泰人壽百億投資桃園高鐵置地廣場樓高爭議 金管會主委說話了

相關新聞

跳脫傳統企業志工框架　凱基金控打造獨特地方創生支持體系

當談到企業志工，多數人想到的是淨灘、淨山或一日志工服務。然而，凱基金控希望員工走得更遠──走進地方、理解地方，甚至運用自己的專業，陪伴地方團隊解決真正的問題，讓組織可長久營運。

北環段最後精華！Y20站聯開案釋25億商機 7月公告招商

捷運環狀線工程齊發，不少站點為轉乘樞紐，帶動聯開需求。台北捷運局今舉辦「北環段Y20站（捷4）土地開發案」說明會，預估總銷售金額達24.88億元，顧問公司介紹，該處由投資人自建出入口、通風井等，方便投資人依照需求設計，預計7月底前公告徵求投資人，第四季截止申請。

亞洲高資產女性掀另類投資熱潮 近九成有意加碼配置

亞洲高資產女性對另類投資的接受度持續攀升。全球資產管理機構博楓（Brookfield）旗下另類投資學院（The Alts Institute）最新研究指出，香港、新加坡及台灣高資產女性已普遍將另類投資納入資產配置，其中高達89%的受訪者表示，若能更深入了解另類投資在投資組合中的角色，將考慮提高配置比重，顯示市場對另類投資教育及專業財務顧問的需求持續升溫。

補強百歲現金流缺口 南山人壽推「時空膠囊」與「人生旅伴」保險

有些保單會陪你一段路，有些保單會伴你一輩子。南山人壽看見百歲人生、單身貴族及少子化趨勢與需求，一次推出兩張新商品，一張是有如「時空膠囊」的「南山人壽美利聚鑫美元利率變動型養老保險（定期給付型）（2UI12E）」，可2年繳費、12年期滿後一次領回滿期保險金，另一張是「南山人壽樂享百歲美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）（ARUE3）」65歲後，每年或每月領取「生存還本保險金」，補強退休後的現金流，是「人生旅伴」型保單。

跟著00980A搶攻AI商機 野村推出全台首檔主動式ETF連結基金

全球AI基礎建設投資方興未艾，科技供應鏈重組成為當前投資市場主旋律。在此市場環境下，野村投信推出全台首檔主動式ETF連結基金：野村臺灣智慧優選主動式ETF連結基金，無重複經理費、股利自動滾利再投資、透過銀行也可以買，將帶領投資人以創新管道，靈活參與台股新一波主動超額報酬契機。

台新新光金要進軍職棒了？ 總座林維俊妙答：天時、地利、人和

台新新光金控（2887）8日宣布啟動「運動培力計畫」，將整合資源深化支持體育發展與運動員培育。外界關注台新新光金是否將進軍職棒，台新新光金控總經理林維俊8日表示，集團有意願、也有興趣研究投入職棒，但這不是短期就能完成的目標，需具備適當的「天時、地利、人和」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。