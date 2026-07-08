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沒有在外兼職問題 台新新光金總座林維俊：可能我人緣不好
國泰世華銀行前董事長郭明鑑因兼任世芯-KY（3661）等多家公司獨立董事、董事等爭議。台新新光金總經理林維俊表示，他個人並沒有在上市櫃公司兼職，「可能我人緣不好」。他也強調，金控正在全面清查內部子公司高管兼職，原則上不禁止，但是首先要合法，第二是不要影響公司經營和互相干擾。
國泰金總經理李長庚日前帶領子公司高層向外界鞠躬致歉，也因此外界對於金融機構董事兼職一事特別關注，此外，金管會7月17日將召集全體銀行獨立董事溝通兼任及利益迴避觀念。
林維俊指出，現在金控事務越來越忙，他自己也只有台新新光金的職務，現在也全面盤查高管兼職。
經此一事，李長庚表示，除了對社會表達最深的歉意。未來來國泰金控旗下所有子公司的高階主管兼任外部職務，將採取「原則禁止、例外核准」。而投信總經理張雍川昨日也請辭負責。
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