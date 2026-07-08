財力認列範圍擴大 永豐金證成為首波開放證券2.0上線券商

因應活躍投資人跨券商配置趨勢，永豐金證券響應「金融科技發展路徑圖2.0」，擴大客戶財力認列範圍至全體券商。8日宣布成為集保結算所推動「開放證券2.0－線上傳遞財力資料服務」首波上線券商，率先完成他家證券庫存財力串接，並用於客戶線上調額。

即日起，符合調額100萬元以上資格之永豐金證券用戶，於「大戶投APP」、「新理財網」及「eLeader」啟用「其他券商證券庫存」財力認列選項，經授權後，即可將其他券商證券庫存，依前一日收盤市值納入評估，強化自身財力即時反映與整體庫存證券資產掌握。

永豐金證券憑藉系統開發與跨部門協作能力完成串接與測試，成為首波上線「開放證券2.0」服務的券商。透過與集保結算所合作完成資料串接，用戶可全程線上申請，無需上傳財力文件，加速作業流程，同時兼顧資料安全與隱私保護，並同步優化整體下單體驗。

在台股日均成交值突破1.5兆元、交易量能持續擴張的環境下，額度成為影響投資人交易效率的關鍵因素。永豐金證券導入跨券商財力認列機制，支援「全程線上申請、最快一日生效」，有效擴展評估範圍，提升高資產客、活躍客（如波段與當沖交易族群）的資金運用彈性，承接市場交易動能並維持策略調整空間。

線上調額服務上，投資人可使用永豐金證券數位下單平台「大戶投APP」、「新理財網」及「eLeader」平台，24小時申請調額，免臨櫃、無紙化操作，視申請資格而定，最快次一營業日生效。財力來源除永豐金證券現股庫存外，並整合永豐銀行臺幣活期存款、MyData不動產資料，以及本次新增串接之其他券商證券庫存資料，協助用戶一次完成資產串聯與調額作業，無需再為紙本證明往返。

為滿足投資人希望快速掌握自身交易額度，「大戶投APP」貼心提供內建額度管理工具，包括「今日交易額度指標圖」即時呈現已用與剩餘額度，並於額度不足時提供「調整交易額度」選擇，支援即時調整需求，簡化操作流程。