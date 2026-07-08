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滙豐銀蟬聯「台灣年度最佳國際零售銀行」台外幣優利存款限時登場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
滙豐銀行蟬聯「台灣年度最佳國際零售銀行」。 滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢(左二)及滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人(右二)與團隊合影。圖／滙豐銀行提供
滙豐銀行蟬聯「台灣年度最佳國際零售銀行」。 滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢(左二)及滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人(右二)與團隊合影。圖／滙豐銀行提供

滙豐(台灣)商業銀行連續兩年榮獲「亞洲銀行與財金雜誌」(Asian Banking & Finance)零售銀行大獎「台灣年度最佳國際零售銀行」肯定，展現以全球視野結合在地服務的優勢，不僅彰顯了滙豐銀行市場領導地位，更展現出深耕台灣、連結國際的財富管理實力。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處消費金融管理部負責人黃至弘表示，滙豐銀行作為台灣領先的國際銀行，始終敏銳洞察消費者需求，致力提供多元化的財富管理解決方案，針對卓越理財等核心客群在跨境資金與台外幣多元配置需求，推出全新一季的高利定存與與優利活存專案，透過涵蓋美金、台幣及六大核心外幣的多元化配置組合，協助客戶在瞬息萬變的市場中靈活佈局。

展望總體經濟趨勢，市場對美國利率預期的鷹派調整應會推動美元進一步上漲，資金可望重返美元資產。因應客戶對主流貨幣的強勁需求，滙豐銀行針對卓越理財客戶推出美元優利定存方案，新開戶且總資產達新台幣3000萬元以上之卓越理財尊尚客戶，可享3個月期7%的優惠年利率；合格卓越理財新戶則享有3個月期5.5%年利率。針對既有合格卓越理財客戶，亦可享有新資金3個月期5%的年息。

在台幣資產配置方面，滙豐銀行也透過「新資金定存」與「階利活存」方案，完美兼顧流動性與高效益。針對卓越理財尊尚客戶與私人銀行客戶，提供3個月期年利率3%的台幣新資金優利方案；合格卓越理財客戶當月新增資金達新台幣400萬至600萬元，當月活存年利率最高可加碼至2.5%。

另一方面，為滿足富裕及高資產族群全球化資產配置與差旅、子女海外教育等外幣需求，滙豐銀行同步推出「六大外幣新資金定存方案」以及「換匯定存方案」。合格卓越理財客戶新資金可享有澳幣與英鎊3個月期5%、加幣、紐幣、歐元3個月期3%，以及日幣3個月期1%的優惠年息回饋。合格卓越理財客戶還可以用非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，即可跨足美元、澳幣、英鎊、加幣、歐元、日幣等多元幣別，享有7天期10%的年利率，讓資金調度與匯率收益都有更多彈性。

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