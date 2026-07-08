颱風即將來襲！ 公勝保經提醒善用住宅颱風洪水險補強保障

今年第9號颱風「巴威（BAVI）」已增強為強烈颱風，持續朝台灣逼近，各界示警其有機會挑戰今年「風王」，預計本周五、六（10、11日）將是風雨影響最劇烈的關鍵期。面對來勢洶洶的強風豪雨，國內保險經紀人產業龍頭公勝保經（6028）提醒民眾，應盡早儲備防颱物資、牢固門窗，更要檢視自身財產保障，善用商業保險轉嫁天災帶來的財物損失風險，讓居家防護加滴水不漏。

過去許多民眾以為，必須額外加保單獨「住宅颱風及洪水保險」，財產才能獲得保障。公勝保經總經理陳德成指出，為落實普惠金融且提升民眾居家天災防護，金管會自2020年1月1日起已將「住宅颱風及洪水災害補償保險」主動納入「住宅火災及地震基本保險」的保障範圍中。也就是說，只要民眾投保住宅火險，不需額外加保，即自動享有這項颱風洪水災害的基本保障。

「住宅颱風及洪水災害補償保險」採「限額補償」機制，不論房屋造價高低，每一住宅標的物依所在區域，對應固定理賠最高限額。在保險期間內，保險標的物若直接因颱風或洪水事故發生損失，被保險人可按以下兩種方式擇一申請。一是依實際價值損失申請理賠給付，但有最高賠償限額，依保單條款「住宅颱風及洪水災害補償保險限額表」承保建築物所在地區對應的限額為主。二是保險標的物發生危險事故且符合「水災災害救助種類及標準」，也就是住宅淹水達50公分以上時，同樣依承保建築物所在地區所對應的限額表額度為理賠上限。