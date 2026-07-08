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凱基人壽災後韌性行動 獲保險業亞洲獎「年度社會影響力創新獎」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
憑藉業界首創「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，凱基人壽獲2026年保險業亞洲獎「年度社會影響力創新獎」國際肯定，以敏捷行動與制度創新發揮金融安定力量。凱基人壽／提供
憑藉業界首創「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，凱基人壽獲2026年保險業亞洲獎「年度社會影響力創新獎」國際肯定，以敏捷行動與制度創新發揮金融安定力量。凱基人壽／提供

凱基人壽長期將保險本業結合永續發展，為社會注入安定力量。近日，憑藉業界首創「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，結合保費回捐、保戶關懷等多面向災後韌性行動，榮獲由亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group 舉辦的2026年保險業亞洲獎(Insurance Asia Awards)「年度社會影響力創新獎（Social Impact Initiative of the Year）」。此殊榮肯定凱基人壽在制度創新與社會責任的實踐，彰顯台灣金融業於重大災害時，以行動構築社會信任的價值，具體展現「金融大回饋」的精神。

2025年樺加沙風災重創台灣，災後重建亟需人力。全台志工第一時間投入災區協助清理家園。然而，災區環境潛藏未知風險，第一線志工需要更完善的保障。凱基人壽秉持「讓金融業成為社會良善力量」的信念，迅速回應主管機關與社會需求並突破既有框架，解決臨時統籌支援或自發性志工的納保限制，於48小時內開發出台灣首創的「花蓮光復鄉援助志工團體保險」，專案提供意外身故及意外失能保障，讓志工能安心付出，將保險專業化為災後支援的堅實後盾。

此專案不僅開創壽險業與中央部會針對單一突發災害快速對接的公私協力先例，也為業界參與災害應變建立實務合作的示範模式。這項前瞻的創新作為，使凱基人壽獲金管會「特別貢獻獎」及衛福部頒發感謝狀，成為同時獲兩大中央部會表揚的壽險業者。

為發揮最大安定力量，凱基人壽更將專案保費所得金額全數回捐衛福部，支持災區重建，讓保險從風險分攤轉化為重建資源，形成「保障志工、回饋災區、支持重建」的良善循環。凱基人壽也啟動多項災害關懷，包含成立緊急應變小組，提供快速理賠、保費緩繳、預付住院保險金等措施，協助受災保戶維持資金流動，並結合集團資源擴大救助效益，共同支撐災後復原。

此次獲「年度社會影響力創新獎」國際獎項，是對凱基人壽災害應變與社會影響力的肯定，更代表國際對台灣壽險業以本業專業創造社會價值的認同。凱基人壽將持續秉持「We Share We Link」精神，落實「我願意+1」行動文化，具體實踐「數位、創新、永續、金融」四大策略，讓保險不只是事後補償，更是連結社會資源與強化韌性的永續力量，朝成為最受推薦與信賴的壽險公司穩步邁進。

凱基人壽

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