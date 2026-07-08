新光醫院攜手玉山銀行簽署永續MOU 聚焦三大亮點

新光醫院今日與玉山銀行簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU），以「建構綠色醫院、深化社會共好」為主軸，透過金融與醫療的跨域開創性合作，打造兼顧優質照護與環境友善的醫療新樣態，並聚焦智慧減碳、金融處方箋、帛琉醫療外交三大亮點。

新光醫院院長侯勝茂致詞時，幽默稱讚玉山銀行從制服設計就展現「綠色永續」的精準遠見，並強調新光醫院作為台灣首家與台灣永續能源研究基金會簽署MOU的醫療機構，至今已培育三班ESG永續管理師，且持續透過內部定期研討推動院務綠色變革。侯勝茂也表示，非常欣賞並看好玉山銀行的永續遠見，期待雙方攜手同行，共創跨界永續火花，為社會與國家帶來正向的改變與衝擊。

玉山銀行董事長黃男州指出，新光醫院與玉山銀行同創立於1992年，且分別在醫界與金融業率先培育三班永續管理師，此次合作可謂「永續的強強聯手」。他強調，醫療守護身體健康、銀行守護財務健全，兩者結合即是美好人生的基礎，這份備忘錄不僅是跨界承諾，更將攜手實踐「守護地球健康」的永續核心價值。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，新光醫院在台灣醫療 ESG 治理上成果豐碩，不僅導入智慧建築系統推動高效率減碳，更長年深耕士林在地長者照顧與帛琉國際醫療。此次與玉山銀行簽署永續醫療備忘錄（MOU），將過去的醫療照護硬實力與永續金融工具深度結合。

面對全球氣候風險與高齡社會挑戰，打造具備韌性的醫療體系已成為國際核心議題，未來雙方的合作也將聚焦最核心且最具指標性的三大合作亮點，攜手實踐「守護民眾健康，也守護地球健康」的核心承諾，以下的三大亮點包括：

1、智慧醫療減碳先驅 ── 結合 iBMS 與永續金融平台，新光醫院在「E（環境治理）」表現卓越，已成功導入全台首座 iBMS（智慧建築管理系統），全面整合空調與照明等智慧能源調控，並積極布建瓦斯熱電共生系統。新光醫院率先全國醫療機構，引進德國1000kW瓦斯發電機與吸收式冰水主機，建構以天然氣為基載電力的分散式能源系統，節能減碳、充分展現綠色能源的電力韌性。

在此架構下，新光醫院將提供智慧建築與工程節能典範，玉山銀行則挹注「玉山永續轉型平台」之強大諮詢與綠色金融資源，協助其碳中和藍圖規劃與永續報告書之 SASB 國際指標對接優化，攜手將新光醫院打造為「台灣智慧綠色醫療園區」國家級標竿。

2、深耕士林高齡防護 ── 聯手升級「社區共好金融處方箋」新光醫院在「S（社會責任）」落實在地化非常徹底，過去一年在士林地區辦理了超過 280 場健康講座與篩檢，並提供獨居長者全年無休的送餐與居家照護服務，自1999年5月10日開辦迄今已服務216,667人次。

未來雙方合作將新光醫院的「獨居長者居家照護/送餐」與玉山銀行的「高齡失智財務安全支持」聯結，由第一線送餐志工，在關懷失智或高齡長者時，早期辨識其財務風險，無縫串聯至玉山銀行進行防詐保護與安養信託。

3、拓展太平洋帛琉外交 ── 開創「國際人道醫療」永續陣線，新光醫院長年深耕太平洋友邦帛琉，自2013年起，已協助超過八千人次帛琉民眾來台就醫，不僅持續派遣醫師駐診、培訓當地醫事人才，更支援了國際太平洋迷你運動會的醫療救護，是台灣醫療外交的關鍵推手。

雙方合作可結合新光醫院的臨床醫療軟實力，與玉山銀行的全球資源，共同成立跨國 ESG 永續關懷計畫，由玉山銀行贊助或共同參與新光醫院在帛琉的醫療援助，將台灣的金融與醫療影響力同時輸出至國際，實踐聯合國 SDGs 的多元夥伴關係與減少不平等目標。

新光醫院指出，玉山銀行長期致力於企業永續與綠色金融布局，以金融創新驅動實體端減碳與資源有效利用，提供綠色授信、永續債、碳盤查及 ESG 顧問等全方位服務，已協同各大醫療機構量身訂製永續發展策略與減碳藍圖，此次雙方合作，玉山銀行承諾未來將持續透過專業金融永續工具與ESG顧問諮詢，陪伴醫療體系提升治理透明度並落實環境管理，為社會及未來世代創造更健康且永續醫療環境。