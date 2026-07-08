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富達多重資產觀點：市場不確定性仍高 但成長仍具韌性

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，市場對美伊衝突的敏感性已經降低，但能源市場因供應中斷帶來的通貨膨脹壓力為後市關注重點。全球央行政策及利率路徑如何隨之變化，也將帶來市場波動。

富達國際表示，能源衝擊影響逐漸淡化。市場焦點正逐步從伊朗衝突事件轉移，重新聚焦企業獲利與經濟成長的韌性表現。基於美國經濟維持穩健成長、基本面相對強勁，以及市場對聯準會Fed）新任主席首次率政策會議後立場可能偏向寬鬆的預期減弱，富達策略性調升美元配置比重。

富達指出，全球經濟成長仍具韌性。AI 投資持續擴張、企業獲利穩健以及財政政策支持，持續為全球經濟成長提供支撐。就資產類別來看，股票優於信用債。信用利差維持低檔，使信用債投資吸引力受到限制。相較之下，企業基本面穩健的股票資產仍較具優勢。

不過，富達也提醒，地緣政治分化仍是長期主題。各國政策路徑差異及能源安全議題，將持續推動區域間經濟與市場表現分化。未來要持續觀察能源市場變化、主要央行政策走向、 AI 投資與企業獲利是否擴散到大型科技企業以外等。

在投資策略上，富達建議仍以基本面優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券，從不同區域與產業中，捕捉具相對評價優勢與長期成長潛力的投資機會。

Fed 聯準會 伊朗

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