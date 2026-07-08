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瑞士百達：新興市場領漲有望延續

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2026 年上半年，新興市場股票已成為全球股市的主要領漲區域，以美元計價的漲幅超過 23%，遠高於美股與歐股約 9% 的漲幅。瑞士百達資產管理指出，這樣的優勢表現在下半年有機會延續。

百達指出，在基本面方面，新興經濟體（尤其是亞洲國家）在面對伊朗戰爭帶來的能源衝擊時，展現了良好的韌性。關鍵在於，這些國家數年來持續降低經濟對原油的依賴。例如南韓的經濟「用油強度」已由 1995 年每 10 億韓元國內生產毛額（ GDP） 需約 0.9 桶原油，降至目前約 0.41 桶，顯示能源效率與結構調整已有明顯進展。

同時，百達指出，部分新興亞洲市場也成功搭上 AI 浪潮，出口表現亮眼。以南韓為例，隨著晶片與記憶體價格大幅走升，不但抵消能源成本的壓力，且推動貿易順差大幅上揚。

從中長期來看，新興市場股票的投資理由也在提升。百達分析，新興經濟體的成長軌跡優於成熟國家，且愈來愈多新興市場推動公司治理改革，鼓勵企業提高股利發放與回購股票，提升股東回饋。過去 20 年，新興市場股票的總報酬中約 60% 來自股利。

百達指出，若未來成長動能與股東報酬同時改善，有助縮小目前新興股市相較成熟市場的估值折價。這樣的關係也展現在美國與新興市場之間的經濟成長差距。

綜合以上因素，百達仍維持對中國大陸以外新興市場股票維持加碼配置。至於陸股則維持中立立場，部分原因來自總體經濟面的考量。中國的實質進口水準目前仍低於疫情爆發前過去 10 年的成長軌跡，房地產投資也已連續五年下滑。

新興市場 瑞士 美股

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