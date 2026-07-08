企業重大訊息發布需調整？ 彭金隆：一個月內檢討

多位立委8日於立法院財委會質詢時，關切國泰投信爭議之金融檢查結果是否能在兩周內對外公布結果，並同步檢討企業重訊發布時間、董事和獨董兼職制度，以及金控內部資訊通報機制？金管會主委彭金隆回應指出，金檢報告不會對外公布，但最後裁處將會對外說明，資訊揭露制度則將會在一個月內檢討，利害關係人兼職相關規定及是否建立「多重通報機制」也會一併檢討。

立委郭國文質疑國泰投信在今年1月第一次認賠4.54億元，為何直到6月第二次認賠4.94億元後才發布重訊？台灣證券交易所董事長林修銘指出，直到第二次發布重訊是因依規定，影響公司之情事已達淨值之10%而需揭露。

郭國文追問是否在資訊揭露的制度面有精進空間？彭金隆表示，絕對會針對每個個案重新檢視，這也是為什麼目前重訊項目高達50幾款的原因，因為每次都會對於不同訊息給予不同的定義，對於往後公司如何將資訊充分揭露，一個月內會檢討。

郭國文另針對讓業者設置責任地圖自我問責的可行性，彭金隆回應表示，裁罰書後面都會加上請業者咎責的字眼，「他如果輕輕放下，我們絕對是不會就此罷休」。他並提到，因為金管會有多層次的監理方法，從最強制的法令要求，到法規、自律規範和指引等，金管會會根據不同情況來做，並非完全採取同一種方式，任何一件引發市場關注或導致市場發生負面新聞的事件，都應該好好利用機會來檢討。

立委林岱樺問及金管會對國泰金控的金檢時間點，彭金隆表示，金管會並非在接獲通報就會金檢，中間會經過非常多與公司的求證查核，並請公司補件說明，若公司治理不佳也會來檢討。

林岱樺和李坤城都關切對於金檢是否能在兩周內出爐，不過，彭金隆並未正面回應，他指出，針對大眾關注的議題，金管會目前還在檢查中，不方便公布金檢項目，但會按照事實來決定，能快就不會慢，做出裁罰報告後會公布內容，「違反規定就會有處罰」，要先確認違規事實才能做出處罰。

彭金隆指出，上周主要針對利害關係人通報的部分，由檢查局派員了解，對於金控金檢則是了解集團內是否有建立內部互相通報的內控機制，以及子公司間的通報機制如何運作、是否有個別的規定等，有關檢查報告並不會對外公布，但最後裁處會對外說明，如相關違規情節等。

針對金融機構的董事和獨董兼職規範調整，彭金隆表示，任何制度都有檢討空間，針對兼職規定和利益衝突方面都會納入檢討。

至於金控間的內部通報問題，彭金隆表示，金融機構的內控制度不是每一家都長一樣，有些涉及個人資料的部分，雖然有相關使用指引，但集團內部在取得個資之間的通報，有其個別的規定，為了避免像這樣的情況再度發生，也會檢討是不是要建立「多重通報機制」，不要仰賴單線的通報，除了要求當事人主動申報之外，公司也要在符合法規的情況下多重通報，確保內控不會失靈。