卓揆喊話超越香港、追趕新加坡 金融業將成另一座「護國神山」

行政院長卓榮泰今（8）日表示，台灣目前具備穩健經濟基本面，包括GDP持續成長、股市穩定及物價相對平穩，同時擁有充沛金融人才，希望未來年輕金融人才不必前往新加坡，而是在台灣就能與國際接軌、參與全球競爭。未來將持續開放更多金融創新業務，透過示範專區「先行先試」，在兼顧金融穩定及風險管理下逐步推動制度創新，吸引更多國際資金及人才來台，讓台灣成為亞洲重要資產管理中心。

卓榮泰指出，政府選定高雄作為亞洲資產管理中心示範專區，主要看重高雄完整的產業基礎、優秀人才、高效率勞動力、和諧勞資關係，以及行政效率等五大優勢，證明當初選址決策正確。未來不排除將成功經驗複製至其他縣市，但高雄仍將持續扮演領頭羊角色，帶動全台金融產業發展。

卓榮泰表示，高雄已從過去以農業、重工業為主的城市，逐步轉型為兼具科技、觀光、文化等多元產業的國際城市，在此討論亞洲資產管理中心示範專區及法規鬆綁，更具指標意義。

他指出，政府兩年前提出「兩年有感」，不僅希望讓人民有感，更代表政府施政要更快速、勇於創新。近兩年在金管會與金融業共同努力下，亞洲資產管理中心推動已有具體成果。

卓榮泰表示，台灣擁有超過400年的海洋經貿發展歷史，高雄更長期扮演對外重要窗口。政府希望高雄未來不只是港口城市，更成為新時代金融創新的核心基地，並以超越香港、追趕新加坡，打造亞洲乃至全球重要金融中心為目標。

他指出，過去推動亞洲資產管理中心未能成功，主要受限於資本市場規模及資金量體不足，如今透過「投資台灣三大方案」等政策，台灣已累積更雄厚資本，並建立較完整法制環境，加上AI、高效能運算及半導體產業快速發展，資金與科技兩大優勢已逐步成熟，推動條件與過去截然不同。

卓榮泰表示，亞洲資產管理中心不只是金融服務創新，更攸關國家財富管理、產業升級及整體競爭力。台灣目前具備穩健經濟基本面，包括GDP持續成長、股市穩定及物價相對平穩，同時擁有充沛金融人才，希望未來年輕金融人才不必前往新加坡，而是在台灣就能與國際接軌、參與全球競爭。

他表示，行政院已將亞洲資產管理中心納入十三項關鍵戰略產業之一，未來將持續透過金管會與業界合作，加速推動相關政策。目前已有更多國際金融機構來台設點，主動式ETF及各項金融商品持續成長，高雄示範專區已有57家金融機構參與，並逐步吸引高資產客戶及家族辦公室進駐。

卓榮泰指出，政府後續也將持續研議租稅優惠，提高亞洲資產管理中心競爭力，同時強調政策不僅服務高資產客戶，也將擴及全民，包括退休基金、軍公教退休基金、人口對策新戰略及兒童未來基金等，都可透過更專業的資產管理，提高資金運用效益。

此外，政府也將推動《中小微企業轉型升級發展條例》，預計9月提出，搭配千億元資源，協助全台171萬家中小微企業，包括商圈、市場、農企業、觀光及新創產業，加速數位及淨零轉型，並結合AI新十大建設及十三項關鍵戰略產業，打造完整產業發展布局。

卓榮泰表示，未來將持續開放更多金融創新業務，透過示範專區「先行先試」，在兼顧金融穩定及風險管理下逐步推動制度創新，吸引更多國際資金及人才來台，讓台灣成為亞洲重要資產管理中心。

他形容，台灣正參與一場「金融的世界盃」，擁有創新制度、優秀人才、完整產業及雄厚資本，現在正是向全球招手的重要時刻，期待金融業成為台灣繼半導體之後，另一座「護國神山」。