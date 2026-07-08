國泰人壽百億投資桃園高鐵置地廣場樓高爭議 金管會主委說話了

國泰人壽斥資百億元於桃園市中壢區高鐵桃園後站打造新商辦「置地廣場桃園B區」，原拚10月取得使用執照，但卻爆出建築物位處航高管制區已超高17公尺，桃園市政府建築管理處在7日已對此說明，建物恐要自砍4層樓，對此金管會主委彭金隆今天答覆立委郭國文質詢時指出，對此公司（指國泰人壽）必須要釐清，為何取得建照之後還會違規，要求公司對外說明。

郭國文要求，金管會的金檢人員今天還在國泰集團：「該查的都要查，連『置地廣場』的案子都要查！」郭國文強調，「置地廣場」建物超標，已投入百億了，還要拆掉4層樓，要求金管會去查。

國泰投信的相關爭議今日仍持續為立院財委會質詢焦點，包括郭國文、李坤城、林岱樺都追問金管會處理情形和金檢結果。金管會對於7月8日下午對國泰投信的金檢截止，另外整個集團內的金檢會在二周內結束。立委李坤城也提問為何金檢擴大至整個國泰金控集團，檢查局長賴欣國指出，之所以再對金控及其他子公司了解，重點在於釐清利關人資料的通報和資料的控管，因此再去釐清相關問題。

郭國文也質疑，國泰投信是勞動基金全權委託的投信，但第一時間國泰投信卻不想賠這4.92億，認為違反了公平待客原則和消保法，因為沒有發布重訊，所以企圖掩蓋事實。彭金隆則強調，在國泰金發布重訊之前，證期局已多次要求國泰投信負責人來說明，公平待客也是證期局再三提醒國泰投信的。

郭國文也質疑現行的重訊發布規定要修正，否則國泰投信在處份世芯半導體時關於勞動基金全權委託部位的處份損失已將近5億，但為何證交所遲至上周五才要求國泰投信發布重訊說明？對此證交所董事長林修銘說明，是因為一開始的4.54億還未到獲利十分之一的門檻，是第二次損失累積至4.94億時才符合該門檻，對此郭國文則要求金管會與證交所應檢討重訊發布的現行規定，否則這類重訊發布將嚴重推遲。

對於金管會為何將對國泰的金檢範圍範圍升級？彭金隆也回答，因外界關切集團內是否有建立互相通報內控機制，以及其他子公司的作法，來了解是單獨一家公司的問題，或集團對各子公司有統一的規定？或各自有不同的規定？他指出，會在最後的裁處說明書對外說明，而不是一金檢完就公布報告，但會對外說明檢查的情形。

彭金隆也指出，很多金控是規定都有，但執行方式有差異；他也對未來檢討方向指出，包括建立「多重機制通報」，而非單線，亦即當事人申報之外，集團內部也互相在不妨礙個資法的情形下互相通報。對於郭國文質疑「責任地圖」究責失靈，要業者自我問責，有登天之難，否則銀行局不會二次要求台中銀行修正究責結果，對此彭金隆回應，監理有多層次監理方式，不會只看究責地圖。