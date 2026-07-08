元大人壽優享美利美元利變型還本終身保險助首購族

隨著房價持續攀升與通膨壓力未減，購屋已成為許多家庭的重要人生課題，但面對近年來持續攀升的房價與物價，許多年輕首購族及三明治族面臨沉重的買房壓力。如何在通貨膨脹的環境下加速累積購屋資金，元大人壽建議，可運用具備「壽險保障」與「資產累積」雙重功能的利率變動型保險（下稱利變型保單）進行中長期財務規劃。

元大人壽近期推出的「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」，可協助民眾強化家庭保障與長期累積資產，藉由靈活的財務配置，為未來購屋、退休或子女教育等人生目標預作準備，打造安心成家的堅強後盾。

利變型保單的核心優勢除了提供預定利率，保險公司還會根據區隔帳戶的投資績效，定期公布「宣告利率」，當宣告利率高於保單預定利率時，保戶有機會獲得「增值回饋分享金」。元大人壽表示，利變型保單除了提供壽險保障外，亦可透過長期累積增值回饋分享金，讓資產在購屋前穩健增值，為家庭建構嚴實的防護網。

「元大人壽優享美利美元利率變動型還本終身保險」以美元收付，具備外幣資產配置效果，最大特色在於兩種生存金選擇權，分別為「守護基金選擇權」與「教育基金選擇權」。

對於想累積購屋基金的保戶可依收入狀況選擇繳費年期為3年或7年，再評估預計購屋的時間點（如5年、10年、15年後）與啟動守護基金選擇權的給付年齡，如30歲、40歲、50歲，在專注累積資產作為購屋頭期款的期間，還能享有壽險保障，避免人生因突發的風險影響購屋計畫。若想提早準備孩子的教育金，也可以在孩子年幼時規劃投保，選擇於保險年齡達12歲、18歲、22歲之保單週年日啟動「教育基金選擇權」，之後將每年給付教育基金直至孩子保險年齡達29歲之保單週年日。

此外，此保單亦具有保險金額增加權的設計，可彈性調整保額，於保單每屆滿5年，或是被保險人結婚（以一次為限）、生子等重大時刻，申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時基本保險金額的20%，保戶能依照不同階段的人生責任強化保障，提供家庭堅強防護網。此外，身故保險金與完全失能保險金皆可選擇一次或分期請領，搭配指定受益人，讓傳承計畫更周延，妥善照顧摯愛。