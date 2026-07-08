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台股熱排擠銀行產業放款？金管會：嚴密掌控資金變化
台股交投熱絡，立委關注中央銀行定期存單未到期餘額明顯下降，市場流動性增加，關切如何讓資金流向實體經濟。金管會主委彭金隆表示，嚴密掌控資金變化，這段期間銀行存款大幅增加，放款同步上揚，但多數流入企業放款居多，金管會與央行密切保持聯繫。
立法院財委會今天審查金管會主管中央存保、金融監督管理基金、保險業務發展基金等，並邀金管會主委彭金隆列席備詢。
國民黨立委林德福表示，近期台股熱絡，股市資金需求攀升，甚至出現「四貸同堂」現象，憂心股市資金需求排擠產業及一般貸款。此外，中央銀行定期存單未到期餘額明顯下降，市場流動性增加，因此關切央行將如何引導釋出的資金流向實體經濟，而非持續流入股市，讓銀行有更多資金支應非股市交易需求。
彭金隆表示，嚴密掌控相關資金變化，銀行這段期間存款大幅增加，放款也同步上揚，但大部分仍是流到企業放款居多，金管會與央行密切保持聯繫，昨天也有跟央行進行討論，兩部會將針對此案一起處理。
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