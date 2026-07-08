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6月新台幣NEER及REER雙升 NEER創近半年新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

6月台股震盪，外資轉向賣超並大幅匯出，但新台幣有效匯率指數仍持續上升，5月新台幣名目有效匯率指數（NEER）、實質有效匯率指數（REER）同步上揚，其中NEER上升為100.86，為近半年新高；而REER上升為106.41。

據央行統計，6月美元指數上升2.27%，非美貨幣呈現貶值， 歐元貶值2.05%、英鎊貶值1.48%、加幣貶值3.11%、澳幣貶值3.97%、 日元貶值1.73%、瑞士法郎貶值3.01%、人民幣（CNY）貶值0.39%、新臺幣貶值1.5%。

雖然6月新台幣兌美元呈現貶值，但6月新台幣NEER、REER均呈回升。匯銀指出，新台幣兌美元貶值但名目有效匯率指數（NEER）卻呈現上升，是因為新台幣相對於其他非美貨幣（如日圓、歐元、人民幣等）的貶值幅度較小，甚至呈現升值狀態。因為NEER是衡量新台幣對一籃子貿易對手國貨幣的加權平均數，而非僅僅盯住單一的美元。

匯率 美元指數 瑞士

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