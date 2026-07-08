6月新台幣NEER及REER雙升 NEER創近半年新高

今年最賺錢的台股ETF群益臺灣加權正2（00685L），分割後在7月7日恢復交易，由於是1拆分為24分割，恢復買賣參考價落在12.75元，不過7日大盤大跌逾千點，最後00685L 收在12.23元，成為市場上最便宜的台股正二ETF，從成交量來看，由於分割後價格便宜、流動性變好，成交量創歷史天量121萬張，也成為成交人氣王。

2026-07-08 09:32