新光人壽首創「重大傷病險×基因檢測」全新生態圈

隨著精準醫療、基因檢測及新型治療技術的快速發展，現代人的健康需求已由疾病發生後的治療，逐步延伸至疾病風險的辨識、早期預防及個人化健康管理。新光人壽推出全新全方位外溢型保單「新光人壽溢卡安心重大傷病定期健康保險」，為業界首創將重大傷病險與精準醫學基因檢測完美結合的創新保單，協助保戶從喚醒健康意識、培養健康習慣到轉嫁罹病風險，打造超前預防的全面保障防護網。

根據衛福部最新統計，國人重大傷病證明領證人數逼近110萬人，其中因癌症領證人數超過50萬人。隨著醫療科技日新月異，標靶藥物、細胞療法與高階放射治療多可於門診完成，患者雖無須住院，仍可能面臨高額自費支出。根據台灣癌症基金會的調查，癌友自費醫療比率達64%，約66%自費藥物負擔超過30萬元，甚至有近1/4的家庭須面對超過百萬的醫療費用。

面對現代醫療科技與自費浪潮，「溢卡安心」將被動式的生病才理賠，轉為主動式的健康管理，用三大核心機制建構新時代的健康防護網：

一、精準式預防：疾病基因檢測自由選，保險結合預防醫學

「溢卡安心」首創將重大傷病險與風險性基因檢測做深度整合，攜手「嘉和健康集團」，透過其Pulse Health的官方line健康管理平台，進行預約檢測及個人化健康管理服務體驗。本商品將保障範圍延伸至預防醫學，保戶可針對男女常見癌症、中風、失智症及糖尿病等９大相關重大傷病，依個人家族史或健康需求，自主挑選1項進行高端的DNA解碼。藉由科學指引，保戶能於疾病潛在危機發生前，提早掌握自身健康密碼。此外，保戶完成檢測後，每年將獲得專屬健康管理項目點數，不僅落實預防醫學，更為後續保費折減奠定基礎，打造「保障+預防」的雙重價值。

二、全方位保障：首創涵蓋老化風險，完整保障健康需求

面對高昂的精準醫療費用，「溢卡安心」涵蓋22大項、超過300項全民健康保險重大傷病的一次性給付，能即時支應因新式療法（如標靶藥物、細胞療法或高階放射線治療等）所產生的昂貴自費支出，為保戶編織出最強韌的健康防護網。

此外，隨著台灣邁入超高齡社會，高齡老化風險同樣刻不容緩。我國65歲以上長者失智症盛行率隨年齡增長呈現倍增趨勢，2024年65歲以上失智症人口達35萬人，預計2041年將急速攀升至68萬人。「溢卡安心」為業界首創在重大傷病保障上擴充嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症二項疾病的保險商品，將高齡老化的認知及行動兩大風險一併涵蓋，以極具深度與廣度的全方位保障設計，確保保戶在面對老化的未知旅程中，家庭經濟不因一場大病而一夕崩潰。

三、外溢日常化：培養保戶健康習慣，健康回饋保費折抵

除了事前的預防與事後的保障，新光人壽更追求陪伴保戶健康到老，「溢卡安心」導入全新的健康外溢機制，將日常作息與保費折減緊密掛鉤。保戶不只完成基因檢測每年可獲得健康管理項目點數，日常生活中只需透過走路步數或睡眠時數的達標，亦能持續累積點數，點數兌換最高可享有3.5%保費折扣。以實質回饋獎勵，提升保戶維持規律作息與運動的意願，並養成習慣，從根本上主動延緩及降低各類疾病風險，實現保險守護健康的最高價值。

以40歲男性投保「溢卡安心」100萬保額、20年期繳費為例，年繳保險費為38,400元，即可擁有由精準式預防、全方位保障、外溢日常化三大核心交織而成的健康防護網，讓新光人壽化身健康顧問，透過「溢卡安心」陪伴保戶的每一步前行，都更有底氣。

面對社會結構與醫療科技的急速轉變，新光人壽將持續推動前瞻性的商品研發，致力建構涵蓋預防醫學到高齡長照的健康生態圈，成為每位保戶生命旅途中最溫暖的健康守護者，與大眾攜手步入優雅安心的樂齡生活。