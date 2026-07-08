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美國半導體業大缺工 研究預測：2030年缺工上看15.7萬人

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

各大廠積極投資，全球半導體產業人才缺口持續擴大，其中美國市場缺工情況將比原先預期10萬人來得多。最新研究預估2030年缺工上看15.7萬人，考驗台積電、三星電子、英特爾、美光等大廠在美國投資徵才。

外電報導，根據麥肯錫公司、SEMI和美國國家科學基金會聯合開展的一項雇主調查分析，預計德州、加州、亞利桑那州、紐約州和俄亥俄州等規劃建設新工廠的州，技術工人短缺問題將最為嚴重。該研究於美國時間週二發佈，研究發現，到2030年，技術工人短缺總數預計將達到15.7萬個全職崗位。

該報告分析，人才短缺可能會阻礙台積電在亞利桑那州1,650 億美元的投資，以及美光科技在紐約投資1000億美元建設工廠和三星電子在德州建設工廠的計劃。報告稱，就連英特爾先前已喊延期的在俄亥俄州投資280億美元的項目，一旦恢復也將面臨人才短缺的問題。

美國 英特爾 德州

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