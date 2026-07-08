快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶1.18角 匯價探一年來新低 今日測試32.2元關卡

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料照
外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料照

外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。新台幣昨（7）日重貶1.18角，下探去年4月30日以來一年新低匯價，成交量為29.71億美元。匯銀估，外資匯出約17億美元，今日測試32.2元關卡。

外資昨日再度賣超台股547億元，促使新台幣匯價走低，昨午後貶勢明顯擴大，尤其下午3時在外資賣超金額出爐後，匯價一度重挫1.51角，最低來到32.176元，反映資金持續流出及市場避險情緒升溫，終場以32.143收盤。

匯銀人士指出，近期市場美元需求持續升溫，但央行沒有「很用力」灑銀彈阻貶，昨日新台幣雖大幅貶值，但成交金額沒有進一步放大。

市場接下來聚焦本周四公布的美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，藉此觀察決策官員對未來貨幣政策的最新看法。匯銀主管表示，市場尤其關注有多少Fed官員仍支持進一步升息，以及新任主席華許對利率政策的立場。

台股昨日遭遇沉重賣壓，電子權值股成殺盤重心，加上亞洲主要股市同步走弱，外資連日大幅調節持股，昨日再賣547億元，成為壓抑台股及新台幣表現主因。

匯銀人士認為，若接下來FOMC會議紀要，釋出比市場預期更強烈的「鷹派」訊號，將提高市場對美國升息的預期，美元指數可能進一步走強，屆時包括新台幣在內的非美元貨幣，恐將承受更大的貶值壓力。

根據央行統計，美元指數昨日貶值0.07%，主要亞幣中，韓元、日圓、星元升值，新台幣、人民幣則相對弱勢。其中新台幣貶值0.37%，再度淪最弱亞幣，人民幣貶值0.06%；另外韓元升值0.59%，日圓升值0.12%，星元升值0.04%。歐元則貶值0.01%。

延伸閱讀

美國聯準會 台股 外資

延伸閱讀

外資狂提款547億元、新台幣盤中重貶逾1.5角…市場緊盯Fed會議紀要

亞股熄火熱錢流出 新台幣重貶1.18角收32.143元

新台幣重貶1.18角…央行阻貶 慎防匯出瘋狗浪

央行放手 台幣貶破32元…探三個月低價

相關新聞

林憲銘籲「軟硬通吃」 台灣要轉為AI應用大國

代工大廠緯創董事長林憲銘、鴻海董事長劉揚偉昨針對ＡＩ前景提出看法。林憲銘說，台灣在ＡＩ硬體供應鏈有世界級優勢，但「如果只有做設備，賺的錢永遠只有這裡面比較辛苦的那一段」，因此應進一步發展ＡＩ應用與台灣自己的大語言模型。劉揚偉則說，ＡＩ發展並非泡沫，算力需求在未來至少三到五年內，都將持續增長。

旅平險投保不便！程序繁瑣功能不足 業者促鬆綁

暑假旅遊旺季到來，不少民眾揪團出國，投保旅行平安險雖是不可或缺的保障，但目前有關旅平險的團體投保，包括多人同行、家庭共同投保、未成年子女投保等規定卻引發不少民怨，業者希望金管會保險局能鬆綁相關規定，金管會則表示，會評估未來是否有更精進的作業方式。

未成年旅平險保額 是否修法調高？產官各執一詞

家長為未成年子女投保旅行平安險經常被身故保險金上限規定卡住，保險業者建議可透過修法，加註「旅平險或團體險不在此限」的但書解套。但金管會官員認為，在道德風險的問題無法排除的前提下，是否修法仍有待商榷。

張雍川辭國泰投信總座

國泰金控昨晚代國泰投信公告，張雍川辭任總經理一職，於今天生效，並由資深副總經理鄭立誠暫代職務。國泰金表示，張雍川是以督導不周理由請辭並致歉。

內線案衝擊長榮海運股價 市場：基本面不變

長榮海運股價昨天受到內線交易案消息衝擊，股價跳空開低走低，終場以一八八元作收，下跌七點五元、跌幅百分之三點八四，成交量二萬二六八三張，盤中跌幅一度達百分之四，但尾盤跌幅收斂，市場憂心高層涉入內線交易，恐衝擊公司治理形象，後續司法程序也仍存在不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。