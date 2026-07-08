台幣貶1.18角 匯價探一年來新低 今日測試32.2元關卡

外資持續大舉撤出台股，股匯同步承壓。新台幣昨（7）日重貶1.18角，下探去年4月30日以來一年新低匯價，成交量為29.71億美元。匯銀估，外資匯出約17億美元，今日測試32.2元關卡。

外資昨日再度賣超台股547億元，促使新台幣匯價走低，昨午後貶勢明顯擴大，尤其下午3時在外資賣超金額出爐後，匯價一度重挫1.51角，最低來到32.176元，反映資金持續流出及市場避險情緒升溫，終場以32.143收盤。

匯銀人士指出，近期市場美元需求持續升溫，但央行沒有「很用力」灑銀彈阻貶，昨日新台幣雖大幅貶值，但成交金額沒有進一步放大。

市場接下來聚焦本周四公布的美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，藉此觀察決策官員對未來貨幣政策的最新看法。匯銀主管表示，市場尤其關注有多少Fed官員仍支持進一步升息，以及新任主席華許對利率政策的立場。

台股昨日遭遇沉重賣壓，電子權值股成殺盤重心，加上亞洲主要股市同步走弱，外資連日大幅調節持股，昨日再賣547億元，成為壓抑台股及新台幣表現主因。

匯銀人士認為，若接下來FOMC會議紀要，釋出比市場預期更強烈的「鷹派」訊號，將提高市場對美國升息的預期，美元指數可能進一步走強，屆時包括新台幣在內的非美元貨幣，恐將承受更大的貶值壓力。

根據央行統計，美元指數昨日貶值0.07%，主要亞幣中，韓元、日圓、星元升值，新台幣、人民幣則相對弱勢。其中新台幣貶值0.37%，再度淪最弱亞幣，人民幣貶值0.06%；另外韓元升值0.59%，日圓升值0.12%，星元升值0.04%。歐元則貶值0.01%。